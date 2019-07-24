Пойманных за переливанием крови лыжников наказали

В организации заявили, что спортсмены были отстранены за применение запрещенных методов — в частности, переливание крови. Срок отсчитывается с 1 марта 2019 года и истекает 28 февраля 2023-го.

Их результаты начиная с 1 апреля 2016-го аннулированы.

Балдауф является участником чемпионатов мира по лыжным видам спорта 2015, 2017 и 2019 годов. Его лучшим результатом на Кубке мира является 40-е место в спринте в сезоне-2017/18. Хауке участвовал в Олимпийских играх в Сочи, где его лучшим результатом стало 16-е место в командном спринте.