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14:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Пойманных за переливанием крови лыжников наказали

Австрийские лыжники Доминик Балдауф и Макс Хауке дисквалифицированы на четыре года за допинг. Об этом сообщается на сайте австрийского антидопингового агентства.

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В организации заявили, что спортсмены были отстранены за применение запрещенных методов — в частности, переливание крови. Срок отсчитывается с 1 марта 2019 года и истекает 28 февраля 2023-го.

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Их результаты начиная с 1 апреля 2016-го аннулированы.

Балдауф является участником чемпионатов мира по лыжным видам спорта 2015, 2017 и 2019 годов. Его лучшим результатом на Кубке мира является 40-е место в спринте в сезоне-2017/18. Хауке участвовал в Олимпийских играх в Сочи, где его лучшим результатом стало 16-е место в командном спринте.

В конце февраля текущего года австрийская полиция задержала ряд спортсменов, прибывших на чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Их обвинили в переливании крови. Среди задержанных оказались Балдауф и Хауке. Последнего удалось поймать в момент, когда он переливал себе кровь. Спортсмены признали вину, рассказав, что сотрудничали с немецким врачом Марком Шмидтом.

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