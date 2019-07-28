Россиянин Лебедев назначен главным тренером сборной США по лыжной акробатике

Источник: РИА "Новости"

На этом посту 35-летний российский специалист сменил Эмили Кук, которая с мая занимала пост врио главного тренера.

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«Мы рады объявить Владимира главным тренером сборной США по лыжной акробатике. Он пользуется большим уважением в нашем сообществе. Его страсть к спорту и ясное видение устанавливают высокий стандарт для спортсменов. Я с нетерпением жду работы с ним в его новой должности», — сказал директор программы по фристайлу ассоциации.