Глава ФПЛДР рассказал о сроках строительства трамплинов на Воробьевых горах

«В пятницу мэр приедет с инспекционным визитом на трамплин. Вышли уже на конкретные действия, сроки, не только касаемо большого трамплина, но и всего комплекса лыжного спорта на Воробьевых горах. Планы серьезные. Не только по тренировочным процессам и всероссийским соревнованиям, но уже и с международной федерацией проговорили, что серьезного уровня соревнования FIS мы бы приняли на К-75 трамплине. В 20-м году трамплин будет полностью доведен до ума», — заявил Дубровский по телефону.