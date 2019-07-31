Глава ФПЛДР рассказал о сроках строительства трамплинов на Воробьевых горах

Монтаж основания для московского комплекса трамплинов для прыжков на лыжах начался на Воробьевых горах, проведены работы по укреплению склона и санация инженерных коммуникаций.
«В пятницу мэр приедет с инспекционным визитом на трамплин. Вышли уже на конкретные действия, сроки, не только касаемо большого трамплина, но и всего комплекса лыжного спорта на Воробьевых горах. Планы серьезные. Не только по тренировочным процессам и всероссийским соревнованиям, но уже и с международной федерацией проговорили, что серьезного уровня соревнования FIS мы бы приняли на К-75 трамплине. В 20-м году трамплин будет полностью доведен до ума», — заявил Дубровский по телефону.
«До конца 2019 года будет стоять эстакада, к весне 20-го закончат работу по большому трамплину и перейдут к 20-метровому и 40-метровому детским трамплинам. Думаю, что к осени 20-го года они будут построены», — отметил глава федерации.