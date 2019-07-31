Белорусский лыжник продал золотую олимпийскую медаль ради спасения друга

Источник: РИА "Новости"

На аукционе, который прошел в Бостоне, золотая награда белорусского спортсмена ушла с молотка за 68750 долларов (4,36 миллиона рублей). Новым владельцем медали стал соотечественник Гришина — неназванный коллекционер из Белоруссии.

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«Мы счастливы, что медаль вернется в Белоруссию. Гришин планирует потратить вырученные средства на оплату операции и сопутствующие медицинские расходы для своего близкого друга. Все стороны вышли из сделки победителями», — пояснил исполнительный вице-президент аукциона Бобби Ливингстон.

По информации источника, Гришин также продал и бронзовую олимпийскую медаль, которую он выиграл на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити. За нее спортсмен получил чуть более 28 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).