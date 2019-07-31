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31 июля, источник: Sport24

Как лучший русский лыжник готовится к новому сезону

Клэбо, бойся!

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Источник: Reuters

Первый официальный летний старт лыжников из группы Юрия Бородавко запланирован на август. Лыжероллерный фестиваль в Норвегии Toppidrettsveka-2019 снова соберет супертопов — Александра Большунова и Йоханнеса Клэбо. Сейчас парни заняты тренировками, но если Клэбо успевает развлекаться, то Большунов, похоже, не прекращает улучшать себя перед стартом нового лыжного сезона.

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Он начал использовать новый способ отработки лыжного хода. Сзади в машине установлено большое зеркало, которое помогает Саше корректировать свою технику. Все под руководством отца. Норвежцы подглядели.

«Пока этот метод получается нечасто использовать, но в будущем хочу взять на вооружение, чтобы это так же приносило пользу в тренировках. Надеюсь, что зимой это принесет результат и поможет бороться с Клэбо», — рассказал Большунов TV2.

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Большунов летом умудрился даже найти снег (пусть и искусственный).

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И покататься на лыжах.

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А после хорошей тренировки у него еще хватает сил играть в пляжный волейбол и футбол.

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Подпитывает чемпионским духом Сан Саныча не только любимая девушка, но и олимпийский чемпион Никита Крюков.

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По поводу отдыха, конечно, немного лукавство. Даже Большунов отвлекается от тренировок. Только вот развлечения у него необычные.

Лыжник поплавал в бассейне с дельфинами.

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И помедитировал на рыбалке.

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А потом снова на тренировку.

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Посмотрим, как это все поможет Большунову зимой. Но если что, можно вызвать Клэбо на рыбацкую дуэль. Там Саша точно победит.

Виктория Дмитриева

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