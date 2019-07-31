Как лучший русский лыжник готовится к новому сезону
Клэбо, бойся!
Клэбо, бойся!
Первый официальный летний старт лыжников из группы Юрия Бородавко запланирован на август. Лыжероллерный фестиваль в Норвегии Toppidrettsveka-2019 снова соберет супертопов — Александра Большунова и Йоханнеса Клэбо. Сейчас парни заняты тренировками, но если Клэбо успевает развлекаться, то Большунов, похоже, не прекращает улучшать себя перед стартом нового лыжного сезона.
Он начал использовать новый способ отработки лыжного хода. Сзади в машине установлено большое зеркало, которое помогает Саше корректировать свою технику. Все под руководством отца. Норвежцы подглядели.
«Пока этот метод получается нечасто использовать, но в будущем хочу взять на вооружение, чтобы это так же приносило пользу в тренировках. Надеюсь, что зимой это принесет результат и поможет бороться с Клэбо», — рассказал Большунов TV2.
Большунов летом умудрился даже найти снег (пусть и искусственный).
И покататься на лыжах.
А после хорошей тренировки у него еще хватает сил играть в пляжный волейбол и футбол.
Подпитывает чемпионским духом Сан Саныча не только любимая девушка, но и олимпийский чемпион Никита Крюков.
По поводу отдыха, конечно, немного лукавство. Даже Большунов отвлекается от тренировок. Только вот развлечения у него необычные.
Лыжник поплавал в бассейне с дельфинами.
И помедитировал на рыбалке.
А потом снова на тренировку.
Посмотрим, как это все поможет Большунову зимой. Но если что, можно вызвать Клэбо на рыбацкую дуэль. Там Саша точно победит.
Виктория Дмитриева
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