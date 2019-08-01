Топовый русский лыжник Устюгов проиграл летний марафон. Почему норвежцы все равно его боятся
Снег — это более крутая тема.
Снег — это более крутая тема.
В норвежском Санднесе начался традиционный 14-й лыжероллерный фестиваль Blink. Программа насыщенная — четыре гонки у мужчин и женщин (классический марафон, гонка в гору, коньковый
Есть у фестиваля 2019 года и новая дисциплина: гонка в гору под названием Lysebotn Opp. Там можно бежать либо привычным коньком, либо даблполингом, когда задействованы только руки. Лыжной федерации этот вид бега не нравится, но на коммерческих стартах в качестве эксперимента — почему бы и нет.
В прошлом году на Blink блистала российская мужская команда. Александр Большунов стал первым в 60-километровом марафоне, Сергей Устюгов выиграл
А вот группа Крамера в полном составе приехала проверить себя и даже побороться за медали. Почти получилось в первой же гонке, но
На второй половине дистанции Устюгов начал отрываться от соперников, предпринял энергозатратный рывок, но его контролировали. Убежать не получилось. За победу на финише боролись 13 лыжников, среди них были Артем Мальцев и обессиленный Устюгов, но в концовке парням не хватило, и они друг за другом приехали 11-м и 12-м. А победил британец Эндрю Масгрэйв.
После финиша все спортсмены говорили больше не о гонке, а о тактике Устюгова, которую они так и не поняли. Зато испугались за зимний сезон и силу Сергея.
«Я ничего не понял. Невозможно знать, что он делает. В гонках на Кубке мира он порой тоже ведет себя странно. Он быстро бежит на лыжах и, возможно, просто решил попробовать уйти в отрыв. Не знаю. Но я не беспокоюсь о том, что он не будет быстр зимой», — сказал NRK победитель гонки Масгрэйв.
«Во всяком случае, он показал свои силы. Но потратил их слишком рано. Не совсем понимаю, как он думает. Однако возможно, он рассматривал гонку как тренировку и так втопил. Когда он оторвался на 20−30 метров, мы его контролировали, но он все молотил и не сдавался…
Он наверняка смог бы вмешаться в борьбу в конце, если бы бежал немного умнее. В любом случае, сил у него хватает, а если он научится их правильно распределять по дистанции, то будет опасен зимой, — сказал серебряный призер Симен Хегстад Крюгер.
«Его нелегко понять. Он невероятно сильный парень и попробовал убежать, но с этими тяжелыми колесами, что у нас были сегодня, это было непросто. Он наверняка тоже это заметил. Он не показывает все свои карты в такой день, как этот, а бережет силы к зиме, насколько я его знаю», — отметил норвежец Шюр Рете.
Остальные россияне провели марафон не так удачно. Иван Кириллов и Илья Порошкин стали 23-м и 24-м, Евгений Белов и Александр Панжинский — 37-м и 38-м. А Глеб Ретивых финишировал 34-м.
Лучшей у девушек стала норвежка Астрид Ойре Шлинн, а Алиса Жамбалова замкнула топ-10.