Лыжница Йохауг выиграла чемпионат Норвегии по лёгкой атлетике в беге на 10 000 м

Источник: РИА "Новости"

Соревнования прошли в городе Хамаре.

Йохауг установила личный рекорд, пробежав дистанцию за 32 минуты 20,87 секунды. Кроме того, спортсменка почти выполнила норматив, необходимый для квалификации на чемпионат мира (31,50).

«Я никогда не бегала на такой трассе, у меня нет точного понимания скорости и прочих вещей. Мой результат можно считать вполне хорошим, а главный положительный момент — опыт, который поможет мне в будущих стартах.