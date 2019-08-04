Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Рубин
ЦСКА
01
Футбол. Премьер-лига
21:30
Сочи
Уфа
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Армавир
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Арсенал Т
01
Футбол. Премьер-лига
3.08
Зенит
Краснодар
11
Футбол. Премьер-лига
5.08
Ахмат
Оренбург
Все события
Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Лыжница Йохауг выиграла чемпионат Норвегии по лёгкой атлетике в беге на 10 000 м

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг завоевала золото чемпионата Норвегии по лёгкой атлетике в беге на дистанции 10 000 метров.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Соревнования прошли в городе Хамаре.

Йохауг установила личный рекорд, пробежав дистанцию за 32 минуты 20,87 секунды. Кроме того, спортсменка почти выполнила норматив, необходимый для квалификации на чемпионат мира (31,50).

«Я никогда не бегала на такой трассе, у меня нет точного понимания скорости и прочих вещей. Мой результат можно считать вполне хорошим, а главный положительный момент — опыт, который поможет мне в будущих стартах.

Вначале было легко, и я чувствовала себя настолько хорошо, что решила рискнуть.
Если бы я готовилась более напряжённо перед этой гонкой, то смогла бы больше разобраться в технике. Сейчас мне её не хватает", — приводит слова Йохауг VG.

 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Потрясающая девушка игрока, который превзошёл Месси!
Первый прокат: Загитова представила короткую программу
Зинченко забил в серии пенальти и выиграл Суперкубок Англии
Хэмилтон оказался хитрее. Итоги Гран-при Венгрии
Над Неймаром все смеются. Его вытолкнули с командного фото «ПСЖ»
«Арсенал» победил без лидеров. «Тамбов» провел худший матч
«Рубин» принимает ЦСКА в матче РПЛ (трансляция)
Шестой финал за год: теннисист из РФ встал в один ряд с лучшими
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь