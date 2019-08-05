IPC дисквалифицировал Федорову на четыре года за допинг

Образец мочи участницы Паралимпийских игр-2018, предоставленный в октябре 2018 года во внесоревновательный период, дал результат на метаболит оксандролона (анаболический стероид).

Федорова будет лишена права участвовать в соревнованиях в течение четырех лет с 8 июля 2019 года по 7 июля 2023 года. Все ее результаты с 26 октября 2018 года будут аннулированы.