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20:31 (мск), источник: Sport24

Большунов и Непряева лидировали на летнем ЧМ, но не попали даже в тройку. Что произошло

Лучшие лыжники России не угадали с тактикой.

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Источник: РИА "Новости"

Пока Елена Вяльбе отдыхала на свадьбе семьи Устюговых, сборная бежала масс-старт в латвийской Мадоне на чемпионате мира по лыжероллерам.

Но вот сделать завуалированный подарок молодоженам никому не удалось. Сегодня жгли только юниоры.

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Наталья Непряева с первых метров повела за собой группу и лишь изредка уходила в тень, чтобы передохнуть. До самого финиша было не совсем ясно, как распределятся места на подиуме. Уйти в отрыв на коварных лыжероллерах очень трудно. Зато отстать — легко. Непряева после середины пройденной дистанции начала сдавать позиции и откатилась за десятку. Там еще и соперницы начали прибавлять. Вылезти из этой ямы у лыжницы уже не получилось. Только 10-е место. А выиграла Линн Семскар из Швеции.

Лучшей из наших стала Светлана Николаева — 5-е место. Анастасия Рыгалина — 8-я, Анастасия Власова — 9-я.

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Гонка у парней началась в похожем ключе. Александр Большунов не стал выжидать, откатываться вглубь и снова из нее выбираться. Саша просто шел первым. Но на финише это сыграло с ним злую шутку. Уже в створе он параллельным курсом не смог посоперничать с Виктором Густафссоном, которого здорово обошел в разделке. Большунов без борьбы — 9-й.

Зацепиться за медаль мог чемпион Турина Евгений Дементьев, но группа финишеров оказалась плотной, и его фактически закрыли, оставив на 5-м месте.

Алексей Червоткин — 7-й, Артем Николаев — 8-й, Алексей Шемякин — 13-й.

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Все эти неудачи скрасили юниоры, которые были в полном порядке. У девушек в топ-4 исключительно россиянки. Кристина Кускова, Анастасия Фалеева, Арина Былинко и Ольга Потапова не оставили никому шансов.

20-километровка у парней тоже порадовала. Александр Григорьев уедет из Латвии с золотой медалью, а Дмитрий Каракосов с бронзовой.

В воскресенье на чемпионате мира пройдут командный спринт, а, значит, нас ждет интересная борьба.

Виктория Дмитриева

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