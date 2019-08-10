Большунов и Непряева лидировали на летнем ЧМ, но не попали даже в тройку. Что произошло
Лучшие лыжники России не угадали с тактикой.
Лучшие лыжники России не угадали с тактикой.
Пока Елена Вяльбе отдыхала на свадьбе семьи Устюговых, сборная бежала
Но вот сделать завуалированный подарок молодоженам никому не удалось. Сегодня жгли только юниоры.
Наталья Непряева с первых метров повела за собой группу и лишь изредка уходила в тень, чтобы передохнуть. До самого финиша было не совсем ясно, как распределятся места на подиуме. Уйти в отрыв на коварных лыжероллерах очень трудно. Зато отстать — легко. Непряева после середины пройденной дистанции начала сдавать позиции и откатилась за десятку. Там еще и соперницы начали прибавлять. Вылезти из этой ямы у лыжницы уже не получилось. Только 10-е место. А выиграла Линн Семскар из Швеции.
Лучшей из наших стала Светлана Николаева — 5-е место. Анастасия Рыгалина — 8-я, Анастасия Власова — 9-я.
Гонка у парней началась в похожем ключе. Александр Большунов не стал выжидать, откатываться вглубь и снова из нее выбираться. Саша просто шел первым. Но на финише это сыграло с ним злую шутку. Уже в створе он параллельным курсом не смог посоперничать с Виктором Густафссоном, которого здорово обошел в разделке. Большунов без борьбы — 9-й.
Зацепиться за медаль мог чемпион Турина Евгений Дементьев, но группа финишеров оказалась плотной, и его фактически закрыли, оставив на 5-м месте.
Алексей Червоткин — 7-й, Артем Николаев — 8-й, Алексей Шемякин — 13-й.
Все эти неудачи скрасили юниоры, которые были в полном порядке. У девушек в топ-4 исключительно россиянки. Кристина Кускова, Анастасия Фалеева, Арина Былинко и Ольга Потапова не оставили никому шансов.
20-километровка у парней тоже порадовала. Александр Григорьев уедет из Латвии с золотой медалью, а Дмитрий Каракосов с бронзовой.
В воскресенье на чемпионате мира пройдут командный спринт, а, значит, нас ждет интересная борьба.
Виктория Дмитриева
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