Михаил Носов утвержден главным тренером сборной России по фристайлу
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Михаил Носов утвержден на посту главного тренера сборной России по фристайлу, сообщается на официальном сайте Федерации фристайла России.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Михаил Носов утвержден на посту главного тренера сборной России по фристайлу, сообщается на официальном сайте Федерации фристайла России.
Кандидатура Носова была утверждена соответствующим приказом министерства спорта РФ за подписью главы министерства Павла Колобкова.
Носов с мая был исполняющим обязанности главного тренера.