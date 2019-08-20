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20 августа, источник: Спорт РИА Новости

Михаил Носов утвержден главным тренером сборной России по фристайлу

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Михаил Носов утвержден на посту главного тренера сборной России по фристайлу, сообщается на официальном сайте Федерации фристайла России.

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Кандидатура Носова была утверждена соответствующим приказом министерства спорта РФ за подписью главы министерства Павла Колобкова.

Носов с мая был исполняющим обязанности главного тренера.

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