Большунов и Карлссон получили травмы в Норвегии из-за неисправных лыжероллеров
Фавориты
Фавориты
Большунов, накануне выигравший марафон, упал на скорости около 60 км/ч, получив многочисленные ушибы и ссадины, к счастью, обошлось без более серьёзных последствий.
Карлссон и вовсе вылетела с дистанции и врезалась в забор.
«Это
Травмы фаворитов не были единственными. С жалобами на проблемы с выданными организаторами лыжероллеры обратились более 25 спортсменов. Подобных проблем с лыжероллерами не ожидалось, так как далеко не впервые организаторы пользуются услугами местного производителя инвентаря, чтобы создать равные условия для гонщиков.
В итоге результаты женского