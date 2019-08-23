Большунов и Карлссон получили травмы в Норвегии из-за неисправных лыжероллеров

Большунов, накануне выигравший марафон, упал на скорости около 60 км/ч, получив многочисленные ушибы и ссадины, к счастью, обошлось без более серьёзных последствий.

Карлссон и вовсе вылетела с дистанции и врезалась в забор.

«Это какое-то проклятие. Я сразу поняла, что что-то не так, но продолжала ехать. Потом я врезалась в забор на повороте. Поднялась, но продолжать было бы слишком опасно. Было страшно, потому что скорость довольно высокая. Повезло, что ограждение было мягким», — приводит слова шведки VG.

Травмы фаворитов не были единственными. С жалобами на проблемы с выданными организаторами лыжероллеры обратились более 25 спортсменов. Подобных проблем с лыжероллерами не ожидалось, так как далеко не впервые организаторы пользуются услугами местного производителя инвентаря, чтобы создать равные условия для гонщиков.