Большунов упал на скорости 60 км/ч, Червоткин победил, но результаты гонки в Норвегии аннулировали
Приключения русских лыжников в Эуре.
Приключения русских лыжников в Эуре.
Многодневка Toppidrettsveka переехала в приятный городок Эуре. Даже с населением в 3500 человек захолустным он не выглядит, наоборот, манит приехать туда отдохнуть. Пожалуй, как любой норвежский зеленый город.
Но лыжники его таким вряд ли запомнят после аннулирования результатов конькового
Все началось с девушек. Вместо сестричек Венг, пропускавших эту гонку, всех побеждать приехала шведская звездочка Фрида Карлссон. И план даже работал. Но в
«Это
Победила в итоге американка Сэди Бьорнсен, Анна Комарелла из Италии — вторая, а у норвежки Марте Скаанес третье место.
Наталья Непряева только 11-я, Лидия Дуркина и Анна Жеребятьева — 19-я и 20-я. Мария Истомина не финишировала.
После женской гонки за парней было тревожно. Опасения подтвердились. Не повезло Александру Большунову. Он упал на землю, по оценкам Никласа Дюрхауга, скорость в тот момент была в районе 50−60 километров в час. Вместо хорошего результата Сан Саныч заработал себе кучу ссадин, а на вопрос норвежского NRK ответил одним коротким матным словом (в эфир пустили, потому что русский мат им незнаком). И его можно понять.
«Это могло быть угрозой для карьеры», — сказал свидетель падения Большунова Дюрхауг.
После неприятного эпизода долго расстраиваться не пришлось. В лидеры вышел Алексей Червоткин, который в четверг помог победить Саше в марафоне. Первые попытки убежать сдерживали соперники, но потом отвалились, и Червоткин уже с комфортным преимуществом финишировал первым. Дарио Колонья и Дидрик Тенсет его не догнали.
Андрей Собакарев — 29-й, Денис Спицов — 33-й, а у Большунова 47-е место.
Йоханнес Клэбо и Федерико Пеллегрино вообще не финишировали.
На церемонию награждения ребят долго не выводили. Жюри совещалось по поводу аннулирования результатов гонки. Проблемы с роллерами возникли не только у Карлссон и Большунова.
«Жюри приняло решение, что гонка не будет учитываться
После этого спринты решили провести классикой, но все наши ребята до финала так и не добрались. Большунов вылетел в полуфинале и стал 11-м, Александр Терентьев — 17-й, Собакарев и Спицов даже не в топ-50, если это вообще можно считать топом. Червоткин не стартовал.
Зато Клэбо оправился после неудачного
И у девушек, кстати, тоже. Ане Стенсет победила, а Тириль и Лотта Венг разместились друг за другом второй и третьей. Непряева лучшая из наших — 7-я, Истомина — 21-я, Дуркина и Жеребятьева не стартовали.
После двух дней соревнований и отмены всех баллов за