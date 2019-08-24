Текущие события
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Армавир
Футбол. Зарубежный
24.08
Сельта
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
24.08
Хетафе
Атлетик
11
Футбол. Зарубежный
24.08
Фиорентина
Наполи
34
Футбол. Зарубежный
24.08
Анже
Метц
30
Футбол. Зарубежный
24.08
Дижон
Бордо
02
Футбол. Зарубежный
24.08
Амьен
Нант
12
Футбол. Зарубежный
24.08
Брест
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
24.08
Реал
Вальядолид
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Чертаново
Томь
Футбол. Зарубежный
24.08
Ливерпуль
Арсенал
31
Футбол. Зарубежный
24.08
Шальке-04
Бавария
03
Футбол. Премьер-лига
24.08
Краснодар
Локомотив
11
Футбол. Зарубежный
24.08
Парма
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
24.08
Осасуна
Эйбар
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Ним
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
24.08
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
02
Футбол. Зарубежный
24.08
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
24.08
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
24.08
Шеффилд Юнайтед
Лестер
12
Футбол. Премьер-лига
24.08
Уфа
Зенит
10
Футбол. Зарубежный
24.08
Хоффенхайм
Вердер
32
Футбол. Зарубежный
24.08
Фортуна Д
Байер
13
Футбол. Зарубежный
24.08
Майнц
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
24.08
Аугсбург
Унион Б
11
Футбол. Зарубежный
24.08
Падерборн
Фрайбург
13
Все события
Фоторепортажи
9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
24 августа, источник: Sport24

Большунов упал на скорости 60 км/ч, Червоткин победил, но результаты гонки в Норвегии аннулировали

Приключения русских лыжников в Эуре.

Наверх

Многодневка Toppidrettsveka переехала в приятный городок Эуре. Даже с населением в 3500 человек захолустным он не выглядит, наоборот, манит приехать туда отдохнуть. Пожалуй, как любой норвежский зеленый город.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но лыжники его таким вряд ли запомнят после аннулирования результатов конькового масс-старта.

Все началось с девушек. Вместо сестричек Венг, пропускавших эту гонку, всех побеждать приехала шведская звездочка Фрида Карлссон. И план даже работал. Но в какой-то момент лыжница врезалась в забор и не смогла закончить гонку из-за неисправных лыжероллеров.

«Это какое-то проклятие. Я сразу поняла, что что-то не так, но продолжала ехать. Потом я врезалась в забор на повороте. Поднялась, но продолжать было бы слишком опасно. Было страшно, потому что скорость довольно высокая. Повезло, что ограждение было мягким. Теперь я буду скептически относиться к тому, чтобы снова брать такие лыжи», — рассказала она.

Во время загрузки произошла ошибка.

Победила в итоге американка Сэди Бьорнсен, Анна Комарелла из Италии — вторая, а у норвежки Марте Скаанес третье место.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Наталья Непряева только 11-я, Лидия Дуркина и Анна Жеребятьева — 19-я и 20-я. Мария Истомина не финишировала.

После женской гонки за парней было тревожно. Опасения подтвердились. Не повезло Александру Большунову. Он упал на землю, по оценкам Никласа Дюрхауга, скорость в тот момент была в районе 50−60 километров в час. Вместо хорошего результата Сан Саныч заработал себе кучу ссадин, а на вопрос норвежского NRK ответил одним коротким матным словом (в эфир пустили, потому что русский мат им незнаком). И его можно понять.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это могло быть угрозой для карьеры», — сказал свидетель падения Большунова Дюрхауг.

После неприятного эпизода долго расстраиваться не пришлось. В лидеры вышел Алексей Червоткин, который в четверг помог победить Саше в марафоне. Первые попытки убежать сдерживали соперники, но потом отвалились, и Червоткин уже с комфортным преимуществом финишировал первым. Дарио Колонья и Дидрик Тенсет его не догнали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Собакарев — 29-й, Денис Спицов — 33-й, а у Большунова 47-е место.

Йоханнес Клэбо и Федерико Пеллегрино вообще не финишировали.

На церемонию награждения ребят долго не выводили. Жюри совещалось по поводу аннулирования результатов гонки. Проблемы с роллерами возникли не только у Карлссон и Большунова.

«Жюри приняло решение, что гонка не будет учитываться из-за проблем с экипировкой во время этапа Эуре — Брекка. Это означает, что очки начисляться не будут, однако денежные премии будут выплачены согласно результатам», — сообщили на официальном сайте соревнований.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого спринты решили провести классикой, но все наши ребята до финала так и не добрались. Большунов вылетел в полуфинале и стал 11-м, Александр Терентьев — 17-й, Собакарев и Спицов даже не в топ-50, если это вообще можно считать топом. Червоткин не стартовал.

Зато Клэбо оправился после неудачного масс-старта и предсказуемо победил. Подиум вообще получился чисто норвежским.

И у девушек, кстати, тоже. Ане Стенсет победила, а Тириль и Лотта Венг разместились друг за другом второй и третьей. Непряева лучшая из наших — 7-я, Истомина — 21-я, Дуркина и Жеребятьева не стартовали.

После двух дней соревнований и отмены всех баллов за масс-старт в общем зачете Большунов отстает от Клэбо на 25 очков, а Непряева от Тириль Венг на 54. И при хороших раскладах в Троннхейме еще можно все изменить.

 Русская девушка бразильского футболиста Адриано: «Школа знаний мне не дала, зря потраченные 11 лет»
Одна из самых горячих спортсменок мира объявила о помолвке с темнокожей звездой НХЛ
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Гвардиола лишил «Реал» победы в матче чемпионата Испании
Четыре матча продолжат программу седьмого тура чемпионата России
«Динамо» разгромило «Спартак» в матче Кубка мэра Москвы
Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» в АПЛ
«Бавария» разгромила «Шальке-04», Левандовски оформил хет-трик
РПЛ: Сафонов подарил гол «Локомотиву», Шапи выручил «Краснодар»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь