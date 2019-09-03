Лыжник Клебо повредил палец ноги на тренировке
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил травму ноги на тренировке.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил травму ноги на тренировке.
Клебо во время тренировочного сбора национальной команды повредил при падении палец ноги. Степень тяжести травмы пока неизвестна: возможно, у норвежца вывих или перелом. Клебо тренируется отдельно.
«Как вы можете видеть, я тренируюсь на велосипеде, пока остальная команда бегает. Причина, по которой я не бегаю, состоит в том, что я вчера упал и повредил палец на ноге. Я не знаю, сломан он или вывихнут, но это совсем не хорошо. Это чертовски плохо, поэтому я должен заниматься на велосипеде», — сказал Клебо, которого цитирует vg.no.