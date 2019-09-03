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10:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лыжник Клебо повредил палец ноги на тренировке

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион, действующий обладатель Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо получил травму ноги на тренировке.

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Источник: РИА "Новости"

Клебо во время тренировочного сбора национальной команды повредил при падении палец ноги. Степень тяжести травмы пока неизвестна: возможно, у норвежца вывих или перелом. Клебо тренируется отдельно.

«Как вы можете видеть, я тренируюсь на велосипеде, пока остальная команда бегает. Причина, по которой я не бегаю, состоит в том, что я вчера упал и повредил палец на ноге. Я не знаю, сломан он или вывихнут, но это совсем не хорошо. Это чертовски плохо, поэтому я должен заниматься на велосипеде», — сказал Клебо, которого цитирует vg.no.

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