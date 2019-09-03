Лыжник Клебо повредил палец ноги на тренировке

«Как вы можете видеть, я тренируюсь на велосипеде, пока остальная команда бегает. Причина, по которой я не бегаю, состоит в том, что я вчера упал и повредил палец на ноге. Я не знаю, сломан он или вывихнут, но это совсем не хорошо. Это чертовски плохо, поэтому я должен заниматься на велосипеде», — сказал Клебо, которого цитирует vg.no.