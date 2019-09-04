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10:04 (мск), источник: Vesti.kz

Полторанин ответил на вопрос о продолжении лыжной карьеры

Лидер сборной Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин продолжит лыжную карьеру, сообщает nevasport.ru.

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Источник: Reuters

Как пишет издание, казахстанский лыжник заявил, что собирается продолжать лыжную карьеру. На подобный вопрос подписчика в своем Instagram Полторанин ответил: «Да».

«В феврале 2019 года лыжник из Казахстана был замешан в скандале с запрещенными переливаниями крови клиники доктора Шмидта. О дисквалификации Алексея Полторанина на данный момент ничего не известно. Четверых попавшихся на кровяном допинге на ЧМ-2019 австрийских лыжников отстранили от спорта официально, например, Доминик Бальдауф и Майк Хауке получили по четыре года дисквалификации от Австрийского антидопингового агентства.

По заявлениям властей Казахстана Полторанин лишь намеревался принять допинг, но сделать этого не смог. Доказан лишь тот факт, что лыжник лишь сдавал кровь в немецкой клинике. Временное отстранение Полторанина началось 1 марта, — говорится в сообщении.

Напомним, 27 февраля Полторанин был арестован австрийской полицией по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Помимо казахстанца, были арестованы также эстонский лыжник Андрус Веерпалу и австриец Макс Хауке.

Полторанин должен был принять участие в гонке на своей коронной дистанции — 15 километров классическим ходом, где мог претендовать на золотую медаль. Позже спортсменов отпустили и отстранили от соревнований.

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