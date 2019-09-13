СК завел дело против главы клиники, где не смогли вылечить Комиссарову

Источник: Спорт РИА Новости

Центральный аппарат СК РФ проконтролирует ход расследования.

Российская фристайлистка Мария Комиссарова 15 февраля 2014 года на Олимпиаде в Сочи получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу, после чего перенесла две операции. Спортсменка продолжила восстановление в клинике доктора Блюма в Испании, где лечилась по 2016 год. Комиссарова подала в суд на клинику, потому что занятия не привели к обещанному восстановлению двигательных функций ног.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход и результаты расследования Главным следственным управлением ведомства уголовного дела в отношении Евгения Блюма. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере)», — сказала Петренко.

По данным следствия, в 2014 году, Блюм, являясь гендиректором московской организации «Научно-исследовательский институт физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», решил незаконно получить деньги травмированной спортсменки, для чего предложил ей заключить контракт на проведение оздоровительной программы на сумму более 27,8 миллиона рублей.

Как полагает следствие, Блюм, являясь доктором медицинских наук и имея достаточный опыт работы, знал, что современная медицина не может помочь в восстановлении спортсменки после травмы позвоночника.

«Воспользовавшись посттравматическим состоянием девушки, он пообещал ей восстановление двигательных функций нижних конечностей в результате занятий по его авторской методике в течение одного года в Испании. Под влиянием заблуждения в мае 2014 год спортсменка подписала договор на оказание услуг и передала Блюму предусмотренную соглашением сумму денег. Вместе с тем обещанный результат по истечении года не наступил», — сказала она.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям оперативно и тщательно исследовать все обстоятельства дела.