Виталий Иванов победил на чемпионате России по лыжному двоеборью
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Виталий Иванов завоевал золото чемпионата России по лыжному двоеборью в Чайковском.
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Виталий Иванов завоевал золото чемпионата России по лыжному двоеборью в Чайковском.
Иванов стал лучшим в прыжковой части соревнований, набрав 115,9 очка, а затем финишировал первым в лыжной гонке на дистанции 7,5 километра с результатом 24 минуты 20,7 секунды. Серебро досталось Эрнесту Яхину (+ 29 секунд), тройку призеров замкнул Вячеслав Барков (+57,9).
В соревнованиях женщин победу одержала Стефания Надымова. По итогам лыжной гонки на 5 км Надымова, лидировавшая по итогам прыжковой сессии, показала результат 15 минут 39,5 секунды. Второе место заняла Анастасия Гончарова (+25,5), третье — Александра Глазунова (+47,5).