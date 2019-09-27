Виталий Иванов победил на чемпионате России по лыжному двоеборью

Иванов стал лучшим в прыжковой части соревнований, набрав 115,9 очка, а затем финишировал первым в лыжной гонке на дистанции 7,5 километра с результатом 24 минуты 20,7 секунды. Серебро досталось Эрнесту Яхину (+ 29 секунд), тройку призеров замкнул Вячеслав Барков (+57,9).