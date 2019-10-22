Лыжные гонки на грани вымирания. Даже норвежская чемпионка в этом уверена

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Крик души Бьорген

Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежка Марит Бьорген выразила уверенность, что лыжные гонки могут прекратить существование. Да, такого вида спорта может больше не быть. Марит связывает это в первую очередь с глобальным потеплением. И у неё есть убедительные доказательства.



«Взгляните на ледник в Валь Сеналесе, куда отправляются спортсмены. Я 20 лет приезжала туда и сейчас вижу большие перемены в размерах ледниках. Очевидно, что он тает. Вообще, погодные условия зимой стали нестабильными, включая то, как рано начинает идти снег и как много его выпадает. Я вижу эти изменения и очень переживаю. Я хочу, чтобы лыжные гонки жили. Я переживаю о будущем этого вида спорта. Переживаю о том, что лыжные гонки могут вообще исчезнуть».

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Проблема только в климате?

Однако проблема с лыжными гонками гораздо сложнее, чем просто глобальное потепление. Виной тому отчасти сама Марит Бьорген. Норвежское доминирование в лыжах убивает спорт гораздо быстрее, чем изменения климата. Бьорген 18 раз побеждала на чемпионатах мира, 8 раз на Олимпиаде и четыре раза выигрывала Кубок мира. Казалось бы, после того как Марит завершила карьеру в прошлом году, лыжные гонки должны были глубоко вздохнуть и подарить зрителям настоящую конкуренцию.

Но на смену одной норвежке пришла другая — Тереза Йохауг. Она принялась уничтожать соперников в стиле Бьорген. А где-то даже круче. Некоторые гонки стали похожи на унижение соперниц и даже в какой-то степени на цирковое выступление. Когда Тереза привозит минуту ближайшей сопернице, интерес смотреть такой спорт пропадает.

Даже Льюис Хэмилтон в Формуле-1 не позволяет себе такого доминирования, имея в распоряжении лучшую машину в чемпионате.

Особое отношение

Но в Формуле-1 хотя бы пытаются уравнять силы, урезают бюджет, меняют регламент. Получается с переменным успехов, но там хотя бы пытаются. В футболе ввели финансовый фейр плэй, в НХЛ, НБА уже давно действует потолок зарплат. Руководители этих лиг прекрасно понимают, что зрителю нужно шоу, а когда побеждают одни и те же, добиться этого невозможно.



В лыжах же, наоборот, всё делается исключительно для того, чтобы гандикап между Норвегией и всеми остальными увеличивался. В прошлом году FIS фактически отобрали Кубок мира у россиянина Александра Большунова, поставив в календарь кучу спринтерских гонок, на которых специализируется норвежец Йоханес Клебо. На «отсидевших» за допинг Йохауг и Сундбю не оказывается никакого давления. Они выступают чуть ли не в качестве героев. Как минимум в качестве незаслуженно обиженных жертв.



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Плохое отношение

Российские спортсмены чуть ли не единственные, кто пытается спасти лыжные гонки. Наши парни и девушки навязывают конкуренцию непобедимым норвежцам.

Елена Вяльбе и группа талантливых тренеров подготовили отличную молодую команду, готовую рвать и метать. FIS должна была на этом сыграть, подогреть интерес к такому противостоянию — могучие норвежцы против дерзких ребят из России.

За вас всё уже сделали. Берите готовое и развивайте популярность лыж. Но нет же, лучше сделать всё, чтобы убить интригу. Тот же «Тур де Ски» был прекрасной идеей, когда только запускался. А сейчас соревнование становится всё проще и проще. Так скоро доберутся до финальной горы и уберут её от греха подальше. Вдруг кто-то посмеет подобраться к норвежским спринтерам! Нельзя такого допускать.



И, конечно, последний пункт во всей этой истории — терапевтические исключения. Это настоящее зло лыжных гонок и зимнего спорта в целом. Пока одним будет позволено всё, а другим ничего, лыжи будут катиться вниз и в конечном итоге упадут в пропасть. И никакое глобальное потепление тут ни при чём. Не так ли, Марит?