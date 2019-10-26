Робинсон победила в гигантском слаломе на этапе КМ в Австрии

По сумме двух попыток Робинсон показала результат 2 минуты 17,36 секунды. Для 17-летней спортсменки эта победа стала первой на этапах Кубка мира. Второе место заняла трехкратная победительница общего зачета американка Микаэла Шиффрин (отставание — 0,06 секунды), тройку призеров замкнула француженка Тесса Ворле (+0,36).