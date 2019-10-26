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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Робинсон победила в гигантском слаломе на этапе КМ в Австрии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Новозеландка Элис Робинсон выиграла соревнования в гигантском слаломе на стартовом этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в австрийском Зёльдене.

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Источник: AP 2019

По сумме двух попыток Робинсон показала результат 2 минуты 17,36 секунды. Для 17-летней спортсменки эта победа стала первой на этапах Кубка мира. Второе место заняла трехкратная победительница общего зачета американка Микаэла Шиффрин (отставание — 0,06 секунды), тройку призеров замкнула француженка Тесса Ворле (+0,36).

Россиянка Екатерина Ткаченко не квалифицировалась во вторую попытку.

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