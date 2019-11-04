«Есть мысль, что Олимпиада мне больше не нужна». Большое интервью Сергея Устюгова

Источник: Reuters

Устюгов завершил прошлый сезон без личных медалей, но остается самым известным и обсуждаемым российским лыжником. На минувшем чемпионате мира в Зеефельде Устюгов повздорил с норвежцем Йоханнесом Клебо, похлопав того по щеке после финиша, а затем все-таки выиграл серебро в составе эстафеты. После этого он объявил о проблемах со здоровьем и долго лечился, пропустив часть летней подготовки. После недавней автограф-сессии Устюгова во флагманском магазине Fischer на Воробьевых горах Устюгов эксклюзивно ответил на вопросы «СЭ».

— Сергей, к сожалению, главный к вам вопрос за последний год: как здоровье?

— Старею, что тут скажешь. Тренировочные объемы растут, организм не всегда с ними справляется. Но сейчас уже все нормально. Завтра уезжаю на вкатку в Финляндию.

— Что за проблемы со спиной у вас были летом?

— Мышечные спазмы, ничего особенного. Маркус (тренер Устюгова Маркус Крамер — Прим. «СЭ») говорит, что нужно больше массажа и физиопроцедур. У нас в команде появился новый доктор, есть очень хороший физиотерапевт. Я всем этим пользуюсь, но к сожалению, не всегда помогает.

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— Это правда, что пока тренировались дома между сборами, вы не делали процедур и поэтому получили травму?

— Не совсем. Я отпросился со сбора в Давосе на свадьбу к своему лучшему другу. После этого поехал тренироваться в Тюмень, и дней пять, пока не приехала региональная команда ХМАО, работал там в одиночку. С ханты-мансийцами уже был массажист, я исправно ходил к нему, занимался физио и растяжкой, как положено. Но спину все равно дернуло…

— Роковыми оказались те самые пять дней?

— Непонятно. Маркус говорит, что в целом нужно уделять больше времени своему телу. У меня объяснения нет: просто старею…

— Помню те времена, когда вы даже во время победной многодневки «Тур де Ски» в 2017-м ни разу не зашли на массаж и вообще говорили, что он вам не нужен…

— Вот это мне сейчас и аукается. Я тогда совсем не занимался восстановлением организма. И только сейчас начал понимать, что всякие травмы вылезают не просто так.

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Партнеры по команде шутят, что мне пора на пенсию

— Правда, что вы считаете баню лучшим средством восстановления?

— Если хороший банщик — однозначно! Мы нашли в Долгопрудном парня, который раньше жил на Камчатке и выступал вместе с Сергеем Турышевым. Сейчас он переехал в столицу и открыл свою маленькую баньку. Я раньше даже не подозревал, что можно так париться! Приехал домой настолько отдохнувший и свежий, словно вообще на сборе не был. Получается уже традиция: каждый год после фестиваля Blink в Норвегии мы заезжаем к нему. Жаль, дома у меня такой бани нет.

— Насколько травма спины помешала вашей подготовке к сезону?

— Это был такой хороший щелчок по носу. После прошлого сезона я сделал кучу обследований, неделю лежал в больнице. Сделал МРТ, сдал все анализы, разобрался с проблемами с ногами… Казалось, окончательно убедился, что с организмом все в порядке и можно пахать. И вдруг новая проблема. Откуда, я же выполнял все рекомендации врачей?! После этого спазма я, если честно, чуть сбавил обороты. Личный тренер сказал: какой смысл фигачить на тренировках на сто пятьдесят процентов, если потом что-то случается — и ты неделю лежишь пластом. Лучше работать процентов на 90, зато быть здоровым и выполнить весь план.

— Зная ваш максимализм, такой расклад вас вряд ли устраивает?

— Конечно, нет.

Если я буду работать только на 90 процентов, как я покажу тот результат, который хочу? Я и так, если брать пульсовой график, недобираю. Но если говорить открыто, организм уже не справляется с нагрузками, как раньше.

— Вы так говорите, словно вам уже лет 40, а не 27.

— Ребята из команды Иван Кириллов и Андрей Краснов надо мной постоянно подшучивают. «Серег, тебе уже на пенсию пора! Клинит тебя уже, старого! Годишься только в спарринг-партнеры, а не гонки бегать!» Я даже к Маркусу с этим вопросом подходил. Он говорит: а ты назло им докажи! Но ведь в каждой шутке… Порой начинаю задумываться, что они правы. Хотя у нас есть еще Саня Бессмертных, который тоже песочком подсыпает (смеется).



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— На статус ветерана вы пока не согласны?

— Когда у меня заклинило спину, я ходил, словно в меня кол воткнули — не мог согнуться. Однажды сижу вот так на лавочке в Тюмени, и Саня подходит: «Ну что, как дела, старичок?» Я говорю: «Если я старичок, то ты вообще дедок!» У нас веселая команда, не дают унывать.

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Недавно обнаружил, что не подписан на Клебо

— В наступающем сезоне не будет чемпионата мира.

— Зато будут три многодневки и общий зачет Кубка мира. Это то, что интересует меня, да и вообще всех. Буду рад, конечно, выиграть на Кубке мира хоть одну гонку, но лучше ставить более глобальные цели.

— «Тур де Ски» теперь будет завершаться масс-стартом в гору. Президент вашей федерации Елена Вяльбе, например, такой формат критиковала.

— Выглядит это действительно как-то непонятно. Но с другой стороны, мы же пока не пробовали так бегать. Когда пробежим — тогда и узнаем все «плюсы» и «минусы».

— В целом календарь Кубка мира на будущий год вас устраивает?

— Количество спринтов и дистанционных гонок сбалансировано. Но хотелось бы, например, хоть один «полтинник». Раньше была классная гонка в Италии, когда бежали из Кортины в Тоблах. Но международная федерация ведь ориентируется на интересы телевидения и старается, чтобы это было зрелищно. Нас, лыжников, особо не спрашивают. Если хочешь пробежать марафон, есть масса мест, где можно это сделать, помимо Кубка мира.

— Как вы относитесь к идее лыжного супер-спринта на сто метров? Норвежец Клебо, например, фанат этой дисциплины.

— Клебо это интересно, а мне — нет. Я не такой взрывной, как он. На стометровке я, наверное, вообще в ногах запутаюсь и упаду где-нибудь. Хотя если серьезно, наверное, все к этому придет. Формат лыжных гонок с каждым годом меняется. Раньше те же «полтинники» бегали постоянно, а сейчас дистанции укорачиваются. Поэтому и подготовка тоже совсем другая.

— Вы как-то сказали, что выиграть финиш так, как это делал олимпийский чемпион Никита Крюков, сейчас уже невозможно.

— Конечно.

Времена, когда побеждал Крюков — это было давно и неправда. Если взять Никиту в его лучшей форме и того же Клебо, я бы поставил на норвежца.

Просто потому, что наш спорт с каждым годом идет вперед. Даже я стараюсь хоть чуть-чуть, но изменять свою технику, например, в плане угла постановки ноги.

— В прошлом году вы чуть не подрались с Клебо на дистанции, недавно еще один норвежец Нортуг написал вам в комментариях Instagram — «черепашки». Что это за «высокие» отношения?

— Это же весело. Когда у Петтера вышла новая коллекция очков, я записал ему видео: «Петтер, где мои очки?» Он, кстати, так на него и не ответил. Мы нормально общаемся, никаких проблем. В прошлом году я поздравил Нортуга с днем рождения, он даже был удивлен, что я вспомнил. А например, подруга Пеллегрино (чемпион мира 2017 года в спринте — Прим. «СЭ») написала моей жене и поздравила ее.

— А с Клебо общаетесь?

— Я недавно обнаружил, что даже не подписан на него в Instagram. Но честное слово, это неспециально. Может, случайно нажал или кто-то еще постарался (смеется). Обещаю подписаться обратно!

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B19TZjilKOG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-03T17:43:19+00:00">3 Сен 2019 в 10:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Во время «Тур де Ски» у меня должен родиться ребенок

— Вы очень осмысленно ведете свои соцсети и регулярно рассказываете там о тренерах и специалистах, которые работают в сборной. Чья это была идея?

— Мне кажется, что это интересно людям. Они видят, что сборная — это не какой-то закрытый клуб, а обыкновенная команда, где у многих даже есть знакомые. Кто-то в детстве работал с тем же тренером, кто-то вместе учился и так далее. Честно скажу, что в 2017 году мне помогал вести Instagram Егор Сорин. Сейчас что-то делаю сам, где-то мне помогают.

— Получается зарабатывать на рекламе?

— С этим сложно. Не понимаю, как я могу рекламировать какой-то продукт, если я сам его не попробовал? У нас тут была идея с Леной (супруга Устюгова Елена Соболева — Прим. «СЭ») в обмен на скидку сделать пост о детских кроватках. Но пока жду от нее отмашки.

— Не секрет, что вы с Еленой встречались уже очень давно, а поженились только этим летом.

— Да, Лена мне жестко намекала, что уже пора делать предложение (смеется). Я стойко делал вид, что ничего не понимаю. Но на самом деле, всегда знал, что это нужно сделать.

Читал интервью Нортуга, где он говорил, что даже четыре золота чемпионата мира не сравнятся с эмоциями при рождении ребенка. Пока рано судить, но кажется, он прав.

— На вашей свадьбе гуляла вообще вся лыжная Россия?

— К сожалению, не вся. У Саши Легкова, Жени Дементьева, Стаса Волженцева не получилось приехать. Зато Елена Валерьевна была и сказала отличный тост, ну и вообще было весело.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1L6gcMISBb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1L6gcMISBb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1L6gcMISBb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-15T13:23:01+00:00">15 Авг 2019 в 6:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— После свадьбы для вас что-то изменилось?

— В этот раз уезжал из дома с таким тяжелым сердцем, что чуть не прослезился. Обычно для меня это легко, а тут почему-то накрыло. Жена одна остается, беременная…

— Грядущее пополнение в семействе — для вас это ответственность?

— Я очень сильно волнуюсь, прям потряхивает. Тем более, что я не смогу быть рядом — примерно в эти сроки проходит «Тур де Ски».

— Нет мысли пожертвовать многодневкой?

— Я уже спрашивал об этом тренеров. Может, лучше поехать домой? Особенно, если к тому моменту уже не буду ни за что бороться. Но тренеры говорят, что лучше побегать, а приехать уже на выписку из роддома. Посмотрим, пока все равно слишком рано судить. Болельщики вот просили пообещать, что на рождение ребенка выиграю медаль…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4Es6JgIJdk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4Es6JgIJdk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4Es6JgIJdk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-26T07:43:42+00:00">26 Окт 2019 в 12:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для меня Олимпиада как соревнование умерла

— Вы не отказываетесь от своих слов, что Олимпийские игры вас больше не интересуют?

— Конечно, нет. Может, меня за это осудят, но лично для меня Олимпиада как соревнования умерла. Ну, был я на одной Олимпиаде в Сочи, и что? На первых Играх не получилось, ко вторым готовился — готовился, а не позвали. Может, на третьи тоже не позовут или еще что-то не сложится.

— Но если все сложится, вы же не откажетесь добровольно от поездки в Пекин-2022?

— Честно, не знаю. Есть мысль, что мне это не надо. Особенно, если в ближайшие годы выиграю все, что хочу. Они уже однажды бегали на Играх без меня, если что, прекрасно справятся и еще раз.

— Вы следите за последними событиями вокруг статуса РУСАДА?

— Читаю новости в Интернете. Не могу сказать, что они вызывают какие-то невероятные эмоции. Мы уже столько прошли, что это в порядке вещей. Нужно быть в курсе, но не более того.

— Есть впечатление, что ваш немецкий тренер Маркус Крамер уже стал более «русским», чем многие урожденные россияне.

— Маркус с нами тоже во многом меняется. Понял, например, что с русскими нельзя устраивать демократию. Раньше он начинал предлагать разные варианты, а в итоге получалось: кто в лес, кто по дрова… Сейчас он говорит: «Будет вот так, и не иначе».

Но тут важно не переборщить, потому что все равно в сборную никто не приходит потусоваться. Нам всем нужен результат. И это мы пришли к Маркусу, а не он к нам.

— В чем плюс смешанной команды, когда девушки тренируются вместе с вами? Максим Вылегжанин, например, считает, что мужчин такие совместные тренировки тянут вниз.

— Макс, не обижайся, но я не согласен. У тебя жена дома, а тут девчонки — дело в этом, что ли? (смеется) Девчонки выполняют в тренировках такой же объем, как и мы, если не больше. Были моменты, когда на коротких отрезках на роллерах они нас даже обгоняли. В этот момент у тебя вообще крышу сносит.

— То есть соревноваться в гору против Терезы Йохауг вы не готовы?

— Не, лучше не надо! Терезы перед горой на «Тур де Ски» почти все мужики боятся. Потом подтруниваем друг над другом: смотри, мол, ты девчонке проиграл…

Наталья Марьянчик