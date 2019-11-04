«Есть мысль, что Олимпиада мне больше не нужна». Большое интервью Сергея Устюгова
Двукратный чемпион мира — об отношениях с норвежцами, восстановлении после травм и пополнении в семействе.
Двукратный чемпион мира — об отношениях с норвежцами, восстановлении после травм и пополнении в семействе.
Устюгов завершил прошлый сезон без личных медалей, но остается самым известным и обсуждаемым российским лыжником. На минувшем чемпионате мира в Зеефельде Устюгов повздорил с норвежцем Йоханнесом Клебо, похлопав того по щеке после финиша, а затем
— Сергей, к сожалению, главный к вам вопрос за последний год: как здоровье?
— Старею, что тут скажешь. Тренировочные объемы растут, организм не всегда с ними справляется. Но сейчас уже все нормально. Завтра уезжаю на вкатку в Финляндию.
— Что за проблемы со спиной у вас были летом?
— Мышечные спазмы, ничего особенного. Маркус (тренер Устюгова Маркус Крамер — Прим. «СЭ») говорит, что нужно больше массажа и физиопроцедур. У нас в команде появился новый доктор, есть очень хороший физиотерапевт. Я всем этим пользуюсь, но к сожалению, не всегда помогает.
— Это правда, что пока тренировались дома между сборами, вы не делали процедур и поэтому получили травму?
— Не совсем. Я отпросился со сбора в Давосе на свадьбу к своему лучшему другу. После этого поехал тренироваться в Тюмень, и дней пять, пока не приехала региональная команда ХМАО, работал там в одиночку. С
— Роковыми оказались те самые пять дней?
— Непонятно. Маркус говорит, что в целом нужно уделять больше времени своему телу. У меня объяснения нет: просто старею…
— Помню те времена, когда вы даже во время победной многодневки «Тур де Ски» в 2017-м ни разу не зашли на массаж и вообще говорили, что он вам не нужен…
— Вот это мне сейчас и аукается. Я тогда совсем не занимался восстановлением организма. И только сейчас начал понимать, что всякие травмы вылезают не просто так.
— Правда, что вы считаете баню лучшим средством восстановления?
— Если хороший банщик — однозначно! Мы нашли в Долгопрудном парня, который раньше жил на Камчатке и выступал вместе с Сергеем Турышевым. Сейчас он переехал в столицу и открыл свою маленькую баньку. Я раньше даже не подозревал, что можно так париться! Приехал домой настолько отдохнувший и свежий, словно вообще на сборе не был. Получается уже традиция: каждый год после фестиваля Blink в Норвегии мы заезжаем к нему. Жаль, дома у меня такой бани нет.
— Насколько травма спины помешала вашей подготовке к сезону?
— Это был такой хороший щелчок по носу. После прошлого сезона я сделал кучу обследований, неделю лежал в больнице. Сделал МРТ, сдал все анализы, разобрался с проблемами с ногами… Казалось, окончательно убедился, что с организмом все в порядке и можно пахать. И вдруг новая проблема. Откуда, я же выполнял все рекомендации врачей?! После этого спазма я, если честно, чуть сбавил обороты. Личный тренер сказал: какой смысл фигачить на тренировках на сто пятьдесят процентов, если потом
— Зная ваш максимализм, такой расклад вас вряд ли устраивает?
— Конечно, нет.
Если я буду работать только на 90 процентов, как я покажу тот результат, который хочу? Я и так, если брать пульсовой график, недобираю. Но если говорить открыто, организм уже не справляется с нагрузками, как раньше.
— Вы так говорите, словно вам уже лет 40, а не 27.
— Ребята из команды Иван Кириллов и Андрей Краснов надо мной постоянно подшучивают. «Серег, тебе уже на пенсию пора! Клинит тебя уже, старого! Годишься только в
— На статус ветерана вы пока не согласны?
— Когда у меня заклинило спину, я ходил, словно в меня кол воткнули — не мог согнуться. Однажды сижу вот так на лавочке в Тюмени, и Саня подходит: «Ну что, как дела, старичок?» Я говорю: «Если я старичок, то ты вообще дедок!» У нас веселая команда, не дают унывать.
— В наступающем сезоне не будет чемпионата мира.
— Зато будут три многодневки и общий зачет Кубка мира. Это то, что интересует меня, да и вообще всех. Буду рад, конечно, выиграть на Кубке мира хоть одну гонку, но лучше ставить более глобальные цели.
— «Тур де Ски» теперь будет завершаться
— Выглядит это действительно
— В целом календарь Кубка мира на будущий год вас устраивает?
— Количество спринтов и дистанционных гонок сбалансировано. Но хотелось бы, например, хоть один «полтинник». Раньше была классная гонка в Италии, когда бежали из Кортины в Тоблах. Но международная федерация ведь ориентируется на интересы телевидения и старается, чтобы это было зрелищно. Нас, лыжников, особо не спрашивают. Если хочешь пробежать марафон, есть масса мест, где можно это сделать, помимо Кубка мира.
— Как вы относитесь к идее лыжного
— Клебо это интересно, а мне — нет. Я не такой взрывной, как он. На стометровке я, наверное, вообще в ногах запутаюсь и упаду
— Вы
— Конечно.
Времена, когда побеждал Крюков — это было давно и неправда. Если взять Никиту в его лучшей форме и того же Клебо, я бы поставил на норвежца.
Просто потому, что наш спорт с каждым годом идет вперед. Даже я стараюсь хоть
— В прошлом году вы чуть не подрались с Клебо на дистанции, недавно еще один норвежец Нортуг написал вам в комментариях Instagram — «черепашки». Что это за «высокие» отношения?
— Это же весело. Когда у Петтера вышла новая коллекция очков, я записал ему видео: «Петтер, где мои очки?» Он, кстати, так на него и не ответил. Мы нормально общаемся, никаких проблем. В прошлом году я поздравил Нортуга с днем рождения, он даже был удивлен, что я вспомнил. А например, подруга Пеллегрино (чемпион мира 2017 года в спринте — Прим. «СЭ») написала моей жене и поздравила ее.
— А с Клебо общаетесь?
— Я недавно обнаружил, что даже не подписан на него в Instagram. Но честное слово, это неспециально. Может, случайно нажал или
— Вы очень осмысленно ведете свои соцсети и регулярно рассказываете там о тренерах и специалистах, которые работают в сборной. Чья это была идея?
— Мне кажется, что это интересно людям. Они видят, что сборная — это не
— Получается зарабатывать на рекламе?
— С этим сложно. Не понимаю, как я могу рекламировать
— Не секрет, что вы с Еленой встречались уже очень давно, а поженились только этим летом.
— Да, Лена мне жестко намекала, что уже пора делать предложение (смеется). Я стойко делал вид, что ничего не понимаю. Но на самом деле, всегда знал, что это нужно сделать.
Читал интервью Нортуга, где он говорил, что даже четыре золота чемпионата мира не сравнятся с эмоциями при рождении ребенка. Пока рано судить, но кажется, он прав.
— На вашей свадьбе гуляла вообще вся лыжная Россия?
— К сожалению, не вся. У Саши Легкова, Жени Дементьева, Стаса Волженцева не получилось приехать. Зато Елена Валерьевна была и сказала отличный тост, ну и вообще было весело.
— После свадьбы для вас
— В этот раз уезжал из дома с таким тяжелым сердцем, что чуть не прослезился. Обычно для меня это легко, а тут
— Грядущее пополнение в семействе — для вас это ответственность?
— Я очень сильно волнуюсь, прям потряхивает. Тем более, что я не смогу быть рядом — примерно в эти сроки проходит «Тур де Ски».
— Нет мысли пожертвовать многодневкой?
— Я уже спрашивал об этом тренеров. Может, лучше поехать домой? Особенно, если к тому моменту уже не буду ни за что бороться. Но тренеры говорят, что лучше побегать, а приехать уже на выписку из роддома. Посмотрим, пока все равно слишком рано судить. Болельщики вот просили пообещать, что на рождение ребенка выиграю медаль…
— Вы не отказываетесь от своих слов, что Олимпийские игры вас больше не интересуют?
— Конечно, нет. Может, меня за это осудят, но лично для меня Олимпиада как соревнования умерла. Ну, был я на одной Олимпиаде в Сочи, и что? На первых Играх не получилось, ко вторым готовился — готовился, а не позвали. Может, на третьи тоже не позовут или еще
— Но если все сложится, вы же не откажетесь добровольно от поездки в Пекин-2022?
— Честно, не знаю. Есть мысль, что мне это не надо. Особенно, если в ближайшие годы выиграю все, что хочу. Они уже однажды бегали на Играх без меня, если что, прекрасно справятся и еще раз.
— Вы следите за последними событиями вокруг статуса РУСАДА?
— Читаю новости в Интернете. Не могу сказать, что они вызывают
— Есть впечатление, что ваш немецкий тренер Маркус Крамер уже стал более «русским», чем многие урожденные россияне.
— Маркус с нами тоже во многом меняется. Понял, например, что с русскими нельзя устраивать демократию. Раньше он начинал предлагать разные варианты, а в итоге получалось: кто в лес, кто по дрова… Сейчас он говорит: «Будет вот так, и не иначе».
Но тут важно не переборщить, потому что все равно в сборную никто не приходит потусоваться. Нам всем нужен результат. И это мы пришли к Маркусу, а не он к нам.
— В чем плюс смешанной команды, когда девушки тренируются вместе с вами? Максим Вылегжанин, например, считает, что мужчин такие совместные тренировки тянут вниз.
— Макс, не обижайся, но я не согласен. У тебя жена дома, а тут девчонки — дело в этом, что ли? (смеется) Девчонки выполняют в тренировках такой же объем, как и мы, если не больше. Были моменты, когда на коротких отрезках на роллерах они нас даже обгоняли. В этот момент у тебя вообще крышу сносит.
— То есть соревноваться в гору против Терезы Йохауг вы не готовы?
— Не, лучше не надо! Терезы перед горой на «Тур де Ски» почти все мужики боятся. Потом подтруниваем друг над другом: смотри, мол, ты девчонке проиграл…
Наталья Марьянчик