Лыжник Устюгов рассказал о страдающих астмой норвежских спортсменах

Источник: РИА "Новости"

Устюгов вспомнил, как перед гонкой «Тур де Канада» норвежец Мартин Сундбю пользовался своими лекарствами. «Сундбю ко мне повернулся, баллончиком попшикался, и это было показательно с психологической стороны. В итоге он меня обогнал, и я запомнил этот момент, что он пшикался», — отметил он.

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Лыжники и биатлонисты из сборной Норвегии часто обвиняются в злоупотреблении лекарствами от астмы. Перед Олимпийскими играми 2018 года сообщалось, что норвежцы взяли с собой на соревнования более шести тысяч доз препаратов от астмы.

Сундбю — двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. В 2016 году он был пойман на употреблении допинга. Тогда норвежец превысил дозировку противоастматического препарата сальбутамола.