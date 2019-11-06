Клебо: После стычки с Устюговым отходил несколько дней
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о последствиях, с которыми он столкнулся после потасовки с Сергеем Устюговым.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о последствиях, с которыми он столкнулся после потасовки с Сергеем Устюговым.
В феврале во время спринтерской гонки на чемпионате мира-2019 между Клебо и Устюговым произошел контакт на трассе, за который россиянин был наказан желтой карточкой
«Произошедшее стало для лыжных гонок хорошим моментом. Если честно, я тогда так разозлился, находясь перед Устюговым, что вдохнул воздух всей грудью и очень долго держал дыхание. Так, что у меня живот потом еще несколько дней отходил после той стычки», — рассказал Клебо в интервью «Спорт-Экспрессу».
Клебо также поделился ожиданиями о самых интригующих противостояниях грядущего сезона: «В мире сейчас много хороших лыжников, но русские — конечно, особая тема. Я думаю, что Норвегия и Россия проведут много хороших битв на трассе этой зимой».
Клебо стал победителем общего зачета Кубка мира сезона-2018/19. Вторым стал россиянин Александр Большунов, а Устюгов расположился на десятом месте.