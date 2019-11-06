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18:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо: После стычки с Устюговым отходил несколько дней

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о последствиях, с которыми он столкнулся после потасовки с Сергеем Устюговым.

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Источник: Спорт РИА Новости

В феврале во время спринтерской гонки на чемпионате мира-2019 между Клебо и Устюговым произошел контакт на трассе, за который россиянин был наказан желтой карточкой из-за нарушение правил обгона. После финиша Сергей подошел к Йоханнесу и толкнул его, а затем потрепал по щеке. Впоследствии сборная России подала протест на поведение Клебо в гонке, однако он был отклонен, а результат Устюгова аннулирован.

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«Произошедшее стало для лыжных гонок хорошим моментом. Если честно, я тогда так разозлился, находясь перед Устюговым, что вдохнул воздух всей грудью и очень долго держал дыхание. Так, что у меня живот потом еще несколько дней отходил после той стычки», — рассказал Клебо в интервью «Спорт-Экспрессу».

Клебо также поделился ожиданиями о самых интригующих противостояниях грядущего сезона: «В мире сейчас много хороших лыжников, но русские — конечно, особая тема. Я думаю, что Норвегия и Россия проведут много хороших битв на трассе этой зимой».

Клебо стал победителем общего зачета Кубка мира сезона-2018/19. Вторым стал россиянин Александр Большунов, а Устюгов расположился на десятом месте.

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