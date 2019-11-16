Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Питтсбург Пингвинз
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз
Монреаль Канадиенс
00
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Сборные
04:30
Колумбия
Перу
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Швейцария
Грузия
10
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Дания
Гибралтар
60
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Испания
Мальта
70
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Румыния
Швеция
02
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Босния и Герцеговина
Италия
03
Футбол. Сборные
15.11
Венгрия
Уругвай
12
Хоккей. КХЛ
15.11
Динамо Р
Витязь
40
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Финляндия
Лихтенштейн
30
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Армения
Греция
01
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Норвегия
Фарерские острова
40
Футбол. Сборные
15.11
Бразилия
Аргентина
01
Хоккей. КХЛ
15.11
Металлург Мг
Сочи
10
Хоккей. КХЛ
15.11
Куньлунь
СКА
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
39«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
25UFC Fight Night в Москве
15 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусский лыжник Александр Воронов выбыл в полуфинале классического спринта на турнире в Финляндии

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился дальше полуфинальной стадии мужского индивидуального спринта классическим стилем на лыжном турнире категории FIS, который с 15 по 17 ноября проходит в финском Муонио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В четвертьфинальной гонке белорус занял третье место, пропустив вперед россиянина Андрея Собакарева и норвежца Торгеира Ховланда, пройдя в следующий круг соревнований. Однако в полуфинале Александр Воронов занял пятое место и завершил выступление в спринте.

Что касается призеров соревнований, то весь пьедестал заняли россияне. Победитель Александр Большунов показал в решающей гонке время 2 мин. 58,72 сек. Второе место у его соотечественника Александра Терентьева, уступившего 0,32 сек. Замкнул тройку сильнейших Сергей Адашев (+0,35 сек.).

Еще один белорус Егор Шпунтов завершил гонку в четвертьфинальной стадии.

В аналогичном виде программы у женщин белорусская лыжница Полина Сероносова не продвинулась по ходу состязаний дальше четвертьфинала. Первенствовала россиянка Наталья Непряева. Серебро у финки Анны Кюлленен, бронзу завоевала ее соотечественница Тииа Олкконен.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Дуэйна Джонсона похоронили в сети
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Сборная Финляндии впервые в истории вышла в финальную часть Евро
Лионель Месси вернулся в сборную Аргентины и отомстил Бразилии
Российские футболисты победили в отборочном матче молодежного ЧЕ
Сборная Швеции вышла на чемпионат Европы по футболу 2020 года
ЦСКА разгромил «Фенербахче» в домашнем матче Евролиги
СМИ: футболист «Краснодара» подписал контракт с «Шальке»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь