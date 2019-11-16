Белорусский лыжник Александр Воронов выбыл в полуфинале классического спринта на турнире в Финляндии

В четвертьфинальной гонке белорус занял третье место, пропустив вперед россиянина Андрея Собакарева и норвежца Торгеира Ховланда, пройдя в следующий круг соревнований. Однако в полуфинале Александр Воронов занял пятое место и завершил выступление в спринте.

Что касается призеров соревнований, то весь пьедестал заняли россияне. Победитель Александр Большунов показал в решающей гонке время 2 мин. 58,72 сек. Второе место у его соотечественника Александра Терентьева, уступившего 0,32 сек. Замкнул тройку сильнейших Сергей Адашев (+0,35 сек.).

Еще один белорус Егор Шпунтов завершил гонку в четвертьфинальной стадии.