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12Представлена новая форма сборной России
12Сборная России крупно проиграла бельгийцам
15:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Непряева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на турнире в Финляндии

Россиянка Наталья Непряева одержала победу в десятикилометровой гонке свободным стилем на лыжном турнире в Муонио (Финляндия).

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Источник: Reuters

Непряева преодолела дистанцию за 26 минут 35,2 секунды. Второй стала финка Кертту Нисканен (+15,0). Тройку лидеров замкнула представительница Германии Виктория Карл (+10,9). Лидия.

Дуркина стала шестой (+1:10,3), Анна Жеребятьева замкнула топ-10 (+1:41,1).
Ранее Непряева на этом турнире выиграла спринт и пятикилометровую гонку классическим стилем.

Лыжные гонки. Муонио, Финляндия
Женщины. Гонка 10 км, свободный стиль

1. Наталья Непряева (Россия) — 26:35,2
2. Кертту Нисканен (Финляндия) — +15,0
3. Виктория Карл (Германия) — +10,9
6. Лидия Дуркина (Россия) — +1:10,3…
10. Анна Жеребятьева (Россия) — +1:41,1.

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