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16:13 (мск), источник: Prosports.kz

«Думаю, он виновен». Шведский лыжник высказался о Полторанине

Все это очень странно…

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В Швеции не верят в то, что Алексей Полторанин не принимал допинг, сообщает Prosports.kz.

По информации наших коллег из expressen.se, которую они нам предоставили, один из лидеров мужской сборной Швеции сомневается в правдивости заявлений казахстанского лыжника.

«Я слышал, что Полторанин передумал принимать допинг и говорит, что он невиновен. Я думаю, что это очень странно. Он знает, что сделал и теперь хочет, чтобы все сошло ему с рук. Я думаю, что он виновен», — заявил Калле Хальварссон.

По мнению Хальварссона, странно, что Полторанин и другие лыжники до сих пор не дисквалифицированы. Он считает, что FIS должна работать в этом вопросе быстрее.

Напомним, что Алексей и еще несколько австрийских и эстонских лыжников были задержаны в феврале австрийской полицией во время чемпионата мира-2019 в Зеефельде. Часть из них привлекли к ответственности, причем сроки они получили самые суровые. К примеру, Австрийское антидопинговое агентство отстранило от спорта Доминика Бальдауфа и Майка Хауке на четыре года.


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Что касается Полторанина, то окончательного решения по нему так и не принято. По заявлениям самого Полторанина он намеривался, но так и не решился воспользоваться гемотрансфузией (переливание собственной крови). Доказан лишь факт того, что казахстанец сдавал кровь в немецкой клинике доктора Марка Шмидта в Эрфурте.

Позже Алексей долгое время не возвращался на родину, предпочитая оставаться в России. С 1 марта у него временное отстранение, поэтому он не вошел в состав сборной Казахстана, который определил тренерский штаб для подготовки к новому сезону. В настоящее время Полторанин на самоподготовке, не так давно он тренировался в окрестностях Риддера. Однако выступит лыжник или нет этой зимой — неизвестно.

В тоже время летом Полторанин заявил, что не собирается завершать карьеру в связи с допинговым скандалом. На вопрос одного из своих подписчиков в инстаграм о продолжении карьеры лыжник утвердительно ответил: «Да».

Отметим, что первый этап Кубка мира пройдет с 29 ноября по 1 декабря в финской Руке. Окончательный состав сборной Казахстана будет определен по итогам Континентального Кубка Восточной Европы, который впервые прошел на трассах национального центра лыжного спорта в Щучинске, а также последовавшего за ним сбора.

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