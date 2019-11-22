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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мельниченко и Жамбалова победили на контрольной тренировке сборной России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Андрей Мельниченко и Алиса Жамбалова одержали победы в контрольной тренировке сборной России по лыжным гонкам в финском Рованиеми.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мельниченко в пятницу победил на дистанции 13 км свободным стилем с результатом 29 минут 47,1 секунды. Вторым стал Иван Якимушкин (+12 секунд), третьим — Артем Мальцев (+35).

Жамбалова стала лучшей на дистанции 10 км, показав время 26 минут 37 секунд. Второе место заняла Анна Нечаевская (+ 19,7), тройку лучших замкнула Яна Кирпиченко (+31).

После сбора в Финляндии будет определен состав национальной команды на первые этапы Кубка мира сезона-2019/20.

Стартовый этап Кубка мира нового сезона пройдет в финской Руке с 29 ноября по 1 декабря.

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