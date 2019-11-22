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18:34 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский лыжник Михаил Семенов выиграл золото на турнире в России

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский лыжник Михаил Семенов выиграл золото индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем на турнире категории FIS «Хибинская гонка», который проходит в российском Кировске с 21 по 24 ноября, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Михаил Семенов показал на финише время 26 мин. 21,1 сек. Совсем немного ему проиграл представитель России Рауль Шакирзянов — 26 мин. 21,3 сек. Замкнул тройку сильнейших Алексей Шимякин из Архангельской области — 26 мин. 22,1 сек. В двадцатку сильнейших по итогам старта также попал белорусский спортсмен Артем Поляков, занявший 14-е место.

В женских состязаниях белорусская команда также не осталась без наград. Бронзу выиграла Полина Сероносова, завершившая индивидуальный старт на 5 км классическим стилем на 3-й позиции. Белоруска преодолела дистанцию за 14 мин. 59,40 сек. Это на 8 секунд хуже, нежели зачетное время победительницы россиянки Анастасии Власовой. Второе место у ее соотечественницы Анастасии Рыгалиной. Что касается остальных белорусок, то в двадатке лучших финишировали Инна Луконина (8-е место), Мария Рощинская (12-е), Анна Мачахина (17-е).

В субботу, 23 ноября, женщины продолжат состязания на дистанции 5 км с раздельным стартом свободным стилем, а мужчины выявят сильнейших на 10 км с раздельным стартом свободным стилем.

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