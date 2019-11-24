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19:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Массовый завал лыжниц лишил их победы

Массовый завал шведских лыжниц на предсезонном турнире в Елливаре попал на видео. Ролик появился в Twitter annmarimaukonen.

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Источник: Reuters

В финале за медали боролись пять представительниц Швеции и швейцарка Надин Фандрих. Шведки столкнулись друг с другом, упали и пропустили вперед Фандрих. Она прошла дистанцию за три минуты и 41,51 секунды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 29 ноября. Первый этап пройдет в финской Руке.

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