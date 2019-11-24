Массовый завал лыжниц лишил их победы
Массовый завал шведских лыжниц на предсезонном турнире в Елливаре попал на видео. Ролик появился в Twitter annmarimaukonen.
Массовый завал шведских лыжниц на предсезонном турнире в Елливаре попал на видео. Ролик появился в Twitter annmarimaukonen.
В финале за медали боролись пять представительниц Швеции и швейцарка Надин Фандрих. Шведки столкнулись друг с другом, упали и пропустили вперед Фандрих. Она прошла дистанцию за три минуты и 41,51 секунды.
Кубок мира по лыжным гонкам стартует 29 ноября. Первый этап пройдет в финской Руке.