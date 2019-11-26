Призер ОИ 2018 года Мовинкель пропустит сезон из-за травмы

Источник: AP 2019

Мовинкель травмировалась в конце прошлого сезона и приступила к тренировкам в соответствии с планом. На одной из тренировок она получила, как ожидалось, небольшую травму, однако впоследствии выяснилось, что у нее разрыв крестообразной связки.

«Это была тяжелая новость после того, как я готовилась к соревнованиям несколько месяцев. К сожалению, это означает преждевременное завершение сезона. Я полна решимости вернуться на прежний уровень и продолжить работать», — сказала Мовинкель, которая в декабре перенесет операцию.