Призер ОИ 2018 года Мовинкель пропустит сезон из-за травмы
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Двукратный призер Олимпийских игр норвежская горнолыжница Рагнхильд Мовинкель пропустит нынешний сезон
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Двукратный призер Олимпийских игр норвежская горнолыжница Рагнхильд Мовинкель пропустит нынешний сезон
Мовинкель травмировалась в конце прошлого сезона и приступила к тренировкам в соответствии с планом. На одной из тренировок она получила, как ожидалось, небольшую травму, однако впоследствии выяснилось, что у нее разрыв крестообразной связки.
«Это была тяжелая новость после того, как я готовилась к соревнованиям несколько месяцев. К сожалению, это означает преждевременное завершение сезона. Я полна решимости вернуться на прежний уровень и продолжить работать», — сказала Мовинкель, которая в декабре перенесет операцию.
Мовинкель на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане выиграла серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе. Также на счету 27-летней спортсменки бронза в комбинации на чемпионате мира-2019.