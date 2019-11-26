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16:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Призер ОИ 2018 года Мовинкель пропустит сезон из-за травмы

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Двукратный призер Олимпийских игр норвежская горнолыжница Рагнхильд Мовинкель пропустит нынешний сезон из-за серьезной травмы колена, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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Источник: AP 2019

Мовинкель травмировалась в конце прошлого сезона и приступила к тренировкам в соответствии с планом. На одной из тренировок она получила, как ожидалось, небольшую травму, однако впоследствии выяснилось, что у нее разрыв крестообразной связки.

«Это была тяжелая новость после того, как я готовилась к соревнованиям несколько месяцев. К сожалению, это означает преждевременное завершение сезона. Я полна решимости вернуться на прежний уровень и продолжить работать», — сказала Мовинкель, которая в декабре перенесет операцию.

Мовинкель на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане выиграла серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе. Также на счету 27-летней спортсменки бронза в комбинации на чемпионате мира-2019.

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