Вяльбе: Седова пропустит сезон из-за беременности

«Честно говоря, мне не очень приятно, что эта информация просочилась в СМИ. Спортсменка свое положение тщательно скрывала, и еще месяц назад об этом никто не догадывался. Теперь, когда тайное стало явным, вынуждена констатировать, что сезон пропустят сразу четыре лыжницы», — сказала Вяльбе, которую цитирует teamrussia.pro.