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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вяльбе: Седова пропустит сезон из-за беременности

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что лыжница Анастасия Седова пропустит сезон из-за беременности.

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Источник: Спорт РИА Новости

Также из-за беременности в сезоне не выступят Юлия Белорукова, Татьяна Алешина и Елена Соболева.

«Честно говоря, мне не очень приятно, что эта информация просочилась в СМИ. Спортсменка свое положение тщательно скрывала, и еще месяц назад об этом никто не догадывался. Теперь, когда тайное стало явным, вынуждена констатировать, что сезон пропустят сразу четыре лыжницы», — сказала Вяльбе, которую цитирует teamrussia.pro.

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