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28 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Почему надо смотреть новый лыжный сезон? Будет весело

29 ноября в финской Руке стартует Кубок мира по лыжным гонкам.

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Источник: Reuters

Каких-то лет десять назад в лыжах было скучновато. Да, там выступали крутые россияне, тут и там заболоченная местность булькала победами, но широкой огласки у них не было. Вспоминали про лыжи на Олимпиадах и чемпионатах мира, а Кубок мира был нужен были нескольким тысячам совсем уж преданных фанатов. Теперь лыжи стали интересны не только из-за того, что происходит между стартом и финишем, но и событий вокруг. Главный сюжет — российско-норвежское противостояние у мужчин. В прошлом году доходило до сломанных палок и даже потасовок. Норвежцы, россияне и другие троллят и подкалывают друг друга, обзывают «тупыми» и обвиняют в допинге. За этим реально интересно смотреть. Как будто в мыльный сериал пришли новые герои и устроили триллер со спецэффектами.

Клебо или Большунов?

Как и в прошлом году, две главные звезды мужского Кубка мира — Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Первому 23 года, второму исполнится столько же в Новый год. Александр в перспективе претендует на позицию главной российской звезды в зимних видах спорта. Да, он не очень любит публичность, редко пополняет Instagram, но его можно уважать за это мировоззрение. Мало говорит, но много делает.

Клебо много говорит, но и делает тоже много. Пока даже больше, чем Большунов. Он выиграл последние два Кубка мира, прошлой весной это произошло на финише последней гонки — все по канонам драматургии. А по ходу сезона Йоханнес успел избить грушу с изображением Большунова, выиграть три золота чемпионата мира и почти все спринты.

Кроме того, что был в Руке год назад — тогда глупость норвежца подарила победу россиянину.

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В общем, у нас на глазах формируется классическая дуэль. Главное, что нужно знать о Клебо — в этом году он перешел в дистанционную группу сборной Норвегии. Йоханнеса критиковали за зависимость от спринтов. Теперь он решил сделать шаг к универсализму. Большунов в это межсезонье прошел подготовку в более щадящем режиме, но не так давно был быстрее Клебо на 15-километровой лыжероллерной гонке в Норвегии. Статус нового Князя Серебряного вряд ли ему по душе, и в этом году нужно, наоборот, улучшиться в коротких дистанциях и тактике.

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Изменят ли россияне отношение к команде?

Командная тактика — один из лейтмотивов прошлого сезона. За счет чего норвежцы порой побеждали наших? Работали вместе, подтаскивая и закрывая друг друга, не дергаясь и не вылезая вперед. Позиция многих российских лыжников по данному вопросу прямо противоположная: лыжи — индивидуальный вид спорта. Большунов, кстати, в этом смысле настоящий норвежец. Но в сборной несколько групп подготовки, и представить их сотрудничество между собой на трассе пока затруднительно. Сумеют ли тренеры договориться? Это одна из интриг сезона.

И у норвежцев, и наших скамейка запасных глубокая и разнообразная. Разве что спринтеров у нас поменьше. И в этом смысле интересно, сможет ли в этом году кто-то бросить вызов лидерам прошлого сезона. В прошлом году за Клебо и Большуновым расположились в таблице четыре норвежца, первым из которых был Шюр Рете. У норвежцев за год аж 11 человек успели побывать на подиуме, у нас — 9. Основные надежды связывали с Сергеем Устюговым, но того преследовали травмы. После удачного лета, на которое пришлась свадьба Сергея с российской лыжницей Еленой Соболевой, хотелось бы надеяться на лучшее.

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Что с календарем?

Еще одна популярная тема прошлого сезона — календарь под Клебо. Мол, было много спринтов и коротких дистанций с общего старта, финал Кубка мира и вовсе прошел на детской трассе в Квебеке без подъемов и спусков. Теперь календарь стал более сбалансированным. Сказать, что он изменился кардинально, конечно, нельзя, но вернулись скиатлоны, появился второй тур — по Скандинавии, где будет 38-километровый марафон, наконец, FIS пытается вслед за биатлоном двигаться в сторону микстов и впервые в истории вводит в программу смешанную эстафету.

Что у женщин?

Впервые за долгие годы про женский зачет нашим болельщикам интересно говорить практически наравне с мужчинами. В прошлом сезоне Наталья Непряева, как и Большунов, заняла второе место в общем зачете Кубка мира. Отрыв от победительницы, Ингрид Эстберг, в разы больше, а почти все гонки выиграла Тереза Йохауг, которая только вернулась после дисквалификации и часть сезона пропускала. В условиях этой гегемонии придется действовать и в этом сезоне, но шансы ее постепенно расшатать у наших есть.

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Помимо Непряевой, у нас была неплохая эстафетная команда. Но в женских лыжах, в отличие от мужских, есть еще и сильные шведки, поэтому даже серебро придется выгрызать.

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Календарь мини-тура в Руке

29 ноября, 14:30 — мужской и женский спринт, классический стиль.

30 ноября, 11:45 — 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.

30 ноября, 13:30 — 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.

1 декабря, 12:10 — 10 км, преследование, женщины, свободный стиль.

1 декабря, 13:25 — 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль.

Календарь этапов Кубка мира.

29 ноября — 1 декабря. Рука (Финляндия).

7−8 декабря. Лиллехаммер (Норвегия).

14—15 декабря. Давос (Швейцария).

21—22 декабря. Планица (Словения).

29—30 декабря. Тур де Ски. Ленцерхайде (Швейцария).

31 декабря — 1 января. Тур де Ски. Тоблах (Италия).

3−5 января. Тур де Ски. Валь ди Фьемме (Италия).

11—12 января. Дрезден (Германия).

18—19 января. Нове Место (Чехия).

25—26 января. Оберстдорф (Германия).

8−9 февраля. Фалун (Швеция).

15—16 февраля. Ски Тур. Эстерсунд (Швеция).

18 февраля. Ски Тур. Аре (Швеция).

20 февраля. Ски Тур. Сторлиен (Норвегия).

22—23 февраля. Тур Ски. Тронхейм (Норвегия).

29 февраля — 1 марта. Лахти (Финляндия).

4 марта. Драммен (Норвегия).

7 марта. Холменколлен (Норвегия).

14—15 марта. Квебек (Канада).

18 марта. Миннеаполис (США).

20—22 марта. Финал КМ. Кэнмор (Канада).

Дмитрий Кузнецов

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