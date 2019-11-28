Почему надо смотреть новый лыжный сезон? Будет весело

Источник: Reuters

Каких-то лет десять назад в лыжах было скучновато. Да, там выступали крутые россияне, тут и там заболоченная местность булькала победами, но широкой огласки у них не было. Вспоминали про лыжи на Олимпиадах и чемпионатах мира, а Кубок мира был нужен были нескольким тысячам совсем уж преданных фанатов. Теперь лыжи стали интересны не только из-за того, что происходит между стартом и финишем, но и событий вокруг. Главный сюжет — российско-норвежское противостояние у мужчин. В прошлом году доходило до сломанных палок и даже потасовок. Норвежцы, россияне и другие троллят и подкалывают друг друга, обзывают «тупыми» и обвиняют в допинге. За этим реально интересно смотреть. Как будто в мыльный сериал пришли новые герои и устроили триллер со спецэффектами.

Клебо или Большунов?

Как и в прошлом году, две главные звезды мужского Кубка мира — Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Первому 23 года, второму исполнится столько же в Новый год. Александр в перспективе претендует на позицию главной российской звезды в зимних видах спорта. Да, он не очень любит публичность, редко пополняет Instagram, но его можно уважать за это мировоззрение. Мало говорит, но много делает.

Клебо много говорит, но и делает тоже много. Пока даже больше, чем Большунов. Он выиграл последние два Кубка мира, прошлой весной это произошло на финише последней гонки — все по канонам драматургии. А по ходу сезона Йоханнес успел избить грушу с изображением Большунова, выиграть три золота чемпионата мира и почти все спринты.

Кроме того, что был в Руке год назад — тогда глупость норвежца подарила победу россиянину.

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В общем, у нас на глазах формируется классическая дуэль. Главное, что нужно знать о Клебо — в этом году он перешел в дистанционную группу сборной Норвегии. Йоханнеса критиковали за зависимость от спринтов. Теперь он решил сделать шаг к универсализму. Большунов в это межсезонье прошел подготовку в более щадящем режиме, но не так давно был быстрее Клебо на 15-километровой лыжероллерной гонке в Норвегии. Статус нового Князя Серебряного вряд ли ему по душе, и в этом году нужно, наоборот, улучшиться в коротких дистанциях и тактике.

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Изменят ли россияне отношение к команде?

Командная тактика — один из лейтмотивов прошлого сезона. За счет чего норвежцы порой побеждали наших? Работали вместе, подтаскивая и закрывая друг друга, не дергаясь и не вылезая вперед. Позиция многих российских лыжников по данному вопросу прямо противоположная: лыжи — индивидуальный вид спорта. Большунов, кстати, в этом смысле настоящий норвежец. Но в сборной несколько групп подготовки, и представить их сотрудничество между собой на трассе пока затруднительно. Сумеют ли тренеры договориться? Это одна из интриг сезона.

И у норвежцев, и наших скамейка запасных глубокая и разнообразная. Разве что спринтеров у нас поменьше. И в этом смысле интересно, сможет ли в этом году кто-то бросить вызов лидерам прошлого сезона. В прошлом году за Клебо и Большуновым расположились в таблице четыре норвежца, первым из которых был Шюр Рете. У норвежцев за год аж 11 человек успели побывать на подиуме, у нас — 9. Основные надежды связывали с Сергеем Устюговым, но того преследовали травмы. После удачного лета, на которое пришлась свадьба Сергея с российской лыжницей Еленой Соболевой, хотелось бы надеяться на лучшее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B19TZjilKOG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B19TZjilKOG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B19TZjilKOG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergei Ustiugov (@sergei86m)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-03T17:43:19+00:00">3 Сен 2019 в 10:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что с календарем?

Еще одна популярная тема прошлого сезона — календарь под Клебо. Мол, было много спринтов и коротких дистанций с общего старта, финал Кубка мира и вовсе прошел на детской трассе в Квебеке без подъемов и спусков. Теперь календарь стал более сбалансированным. Сказать, что он изменился кардинально, конечно, нельзя, но вернулись скиатлоны, появился второй тур — по Скандинавии, где будет 38-километровый марафон, наконец, FIS пытается вслед за биатлоном двигаться в сторону микстов и впервые в истории вводит в программу смешанную эстафету.

Что у женщин?

Впервые за долгие годы про женский зачет нашим болельщикам интересно говорить практически наравне с мужчинами. В прошлом сезоне Наталья Непряева, как и Большунов, заняла второе место в общем зачете Кубка мира. Отрыв от победительницы, Ингрид Эстберг, в разы больше, а почти все гонки выиграла Тереза Йохауг, которая только вернулась после дисквалификации и часть сезона пропускала. В условиях этой гегемонии придется действовать и в этом сезоне, но шансы ее постепенно расшатать у наших есть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1O8FcLBzSc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1O8FcLBzSc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1O8FcLBzSc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Непряева Наталия ✌️️? (@natali_nepryaeva)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-16T17:34:32+00:00">16 Авг 2019 в 10:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Непряевой, у нас была неплохая эстафетная команда. Но в женских лыжах, в отличие от мужских, есть еще и сильные шведки, поэтому даже серебро придется выгрызать.

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Календарь мини-тура в Руке

29 ноября, 14:30 — мужской и женский спринт, классический стиль.

30 ноября, 11:45 — 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.

30 ноября, 13:30 — 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.

1 декабря, 12:10 — 10 км, преследование, женщины, свободный стиль.

1 декабря, 13:25 — 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль.

Календарь этапов Кубка мира.

29 ноября — 1 декабря. Рука (Финляндия).

7−8 декабря. Лиллехаммер (Норвегия).

1 4—15 декабря . Давос (Швейцария).

2 1—22 декабря . Планица (Словения).

2 9—30 декабря . Тур де Ски. Ленцерхайде (Швейцария).

31 декабря — 1 января. Тур де Ски. Тоблах (Италия).

3−5 января. Тур де Ски. Валь ди Фьемме (Италия).

1 1—12 января . Дрезден (Германия).

1 8—19 января . Нове Место (Чехия).

2 5—26 января . Оберстдорф (Германия).

8−9 февраля. Фалун (Швеция).

1 5—16 февраля . Ски Тур. Эстерсунд (Швеция).

18 февраля. Ски Тур. Аре (Швеция).

20 февраля. Ски Тур. Сторлиен (Норвегия).

2 2—23 февраля . Тур Ски. Тронхейм (Норвегия).

29 февраля — 1 марта. Лахти (Финляндия).

4 марта. Драммен (Норвегия).

7 марта. Холменколлен (Норвегия).

1 4—15 марта . Квебек (Канада).

18 марта. Миннеаполис (США).

2 0—22 марта . Финал КМ. Кэнмор (Канада).

Дмитрий Кузнецов