Почему надо смотреть новый лыжный сезон? Будет весело
29 ноября в финской Руке стартует Кубок мира по лыжным гонкам.
29 ноября в финской Руке стартует Кубок мира по лыжным гонкам.
Как и в прошлом году, две главные звезды мужского Кубка мира — Йоханнес Клебо и Александр Большунов. Первому 23 года, второму исполнится столько же в Новый год. Александр в перспективе претендует на позицию главной российской звезды в зимних видах спорта. Да, он не очень любит публичность, редко пополняет Instagram, но его можно уважать за это мировоззрение. Мало говорит, но много делает.
Кроме того, что был в Руке год назад — тогда глупость норвежца подарила победу россиянину.
В общем, у нас на глазах формируется классическая дуэль. Главное, что нужно знать о Клебо — в этом году он перешел в дистанционную группу сборной Норвегии. Йоханнеса критиковали за зависимость от спринтов. Теперь он решил сделать шаг к универсализму. Большунов в это межсезонье прошел подготовку в более щадящем режиме, но не так давно был быстрее Клебо на 15-километровой лыжероллерной гонке в Норвегии. Статус нового Князя Серебряного вряд ли ему по душе, и в этом году нужно, наоборот, улучшиться в коротких дистанциях и тактике.
Командная тактика — один из лейтмотивов прошлого сезона. За счет чего норвежцы порой побеждали наших? Работали вместе, подтаскивая и закрывая друг друга, не дергаясь и не вылезая вперед. Позиция многих российских лыжников по данному вопросу прямо противоположная: лыжи — индивидуальный вид спорта. Большунов, кстати, в этом смысле настоящий норвежец. Но в сборной несколько групп подготовки, и представить их сотрудничество между собой на трассе пока затруднительно. Сумеют ли тренеры договориться? Это одна из интриг сезона.
И у норвежцев, и наших скамейка запасных глубокая и разнообразная. Разве что спринтеров у нас поменьше. И в этом смысле интересно, сможет ли в этом году
Еще одна популярная тема прошлого сезона — календарь под Клебо. Мол, было много спринтов и коротких дистанций с общего старта, финал Кубка мира и вовсе прошел на детской трассе в Квебеке без подъемов и спусков. Теперь календарь стал более сбалансированным. Сказать, что он изменился кардинально, конечно, нельзя, но вернулись скиатлоны, появился второй тур — по Скандинавии, где будет 38-километровый марафон, наконец, FIS пытается вслед за биатлоном двигаться в сторону микстов и впервые в истории вводит в программу смешанную эстафету.
Впервые за долгие годы про женский зачет нашим болельщикам интересно говорить практически наравне с мужчинами. В прошлом сезоне Наталья Непряева, как и Большунов, заняла второе место в общем зачете Кубка мира. Отрыв от победительницы, Ингрид Эстберг, в разы больше, а почти все гонки выиграла Тереза Йохауг, которая только вернулась после дисквалификации и часть сезона пропускала. В условиях этой гегемонии придется действовать и в этом сезоне, но шансы ее постепенно расшатать у наших есть.
Помимо Непряевой, у нас была неплохая эстафетная команда. Но в женских лыжах, в отличие от мужских, есть еще и сильные шведки, поэтому даже серебро придется выгрызать.
Календарь
29 ноября, 14:30 — мужской и женский спринт, классический стиль.
30 ноября, 11:45 — 10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль.
30 ноября, 13:30 — 15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль.
1 декабря, 12:10 — 10 км, преследование, женщины, свободный стиль.
1 декабря, 13:25 — 15 км, преследование, мужчины, свободный стиль.
Календарь этапов Кубка мира.
29 ноября — 1 декабря. Рука (Финляндия).
7−8 декабря. Лиллехаммер (Норвегия).
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31 декабря — 1 января. Тур де Ски. Тоблах (Италия).
3−5 января. Тур де Ски. Валь ди Фьемме (Италия).
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8−9 февраля. Фалун (Швеция).
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18 февраля. Ски Тур. Аре (Швеция).
20 февраля. Ски Тур. Сторлиен (Норвегия).
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29 февраля — 1 марта. Лахти (Финляндия).
4 марта. Драммен (Норвегия).
7 марта. Холменколлен (Норвегия).
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18 марта. Миннеаполис (США).
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Дмитрий Кузнецов