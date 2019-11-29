Большунов отреагировал на слова Иверсена об «особом отношении»
Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Александр Большунов на
Четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Александр Большунов на
«Особое отношение? Не думаю, что мне этого хотелось бы. Наоборот, я злюсь, когда тренеры не ставят меня на гонки. Я всё время хочу соревноваться», — приводит слова Большунова NRK.
Сегодня, 29 ноября, в Руке (Финляндия) стартует первый этап Кубка мира. В первый день соревнований пройдут спринтерские гонки у женщин и мужчин. В программу стартового этапа также вошли гонки классическим стилем и пасьют.