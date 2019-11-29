СМИ узнали срок дисквалификации Алексея Полторанина за кровяной допинг

Полторанин, лидер сборной Казахстана, был арестован 27 февраля австрийской полицией по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Помимо него были арестованы также эстонский лыжник Андрус Веерпалу и австриец Макс Хауке, которых ранее также дисквалифицировали на четыре года. На том турнире Полторанин должен был принять участие в гонке на своей коронной дистанции — 15 километров классическим ходом, где мог претендовать на золотую медаль. Позже спортсменов отпустили и отстранили от соревнований.