СМИ узнали срок дисквалификации Алексея Полторанина за кровяной допинг
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин дисквалифицирован на четыре года. Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на Expressen.
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин дисквалифицирован на четыре года. Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на Expressen.
В качестве причины называется использование кровяного допинга на чемпионате мира 2019 года по лыжным гонкам. По данным СМИ, вина 32-летнего казахстанца доказана.
Отмечается, что вместе с Полтораниным на четыре года FIS дисквалифицировала эстонцев Карела Таммьярва, Андреаса Веерпалу и Алго Керпа.
«Мы тщательно разобрались в ситуации», — заявила генеральный секретарь FIS Сара Льюис.
Допинговый скандал произошел на ЧМ-2019 в Зеефельде. Здание, где лыжникам переливали кровь, было замаскировано под парикмахерскую.
Полторанин, лидер сборной Казахстана, был арестован 27 февраля австрийской полицией по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Помимо него были арестованы также эстонский лыжник Андрус Веерпалу и австриец Макс Хауке, которых ранее также дисквалифицировали на четыре года. На том турнире Полторанин должен был принять участие в гонке на своей коронной дистанции — 15 километров классическим ходом, где мог претендовать на золотую медаль. Позже спортсменов отпустили и отстранили от соревнований.