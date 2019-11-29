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13:10 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ узнали срок дисквалификации Алексея Полторанина за кровяной допинг

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин дисквалифицирован на четыре года. Об этом сообщает Eurosport со ссылкой на Expressen.

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Источник: Reuters

В качестве причины называется использование кровяного допинга на чемпионате мира 2019 года по лыжным гонкам. По данным СМИ, вина 32-летнего казахстанца доказана.

Отмечается, что вместе с Полтораниным на четыре года FIS дисквалифицировала эстонцев Карела Таммьярва, Андреаса Веерпалу и Алго Керпа.

«Мы тщательно разобрались в ситуации», — заявила генеральный секретарь FIS Сара Льюис.

Допинговый скандал произошел на ЧМ-2019 в Зеефельде. Здание, где лыжникам переливали кровь, было замаскировано под парикмахерскую.

Полторанин, лидер сборной Казахстана, был арестован 27 февраля австрийской полицией по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Помимо него были арестованы также эстонский лыжник Андрус Веерпалу и австриец Макс Хауке, которых ранее также дисквалифицировали на четыре года. На том турнире Полторанин должен был принять участие в гонке на своей коронной дистанции — 15 километров классическим ходом, где мог претендовать на золотую медаль. Позже спортсменов отпустили и отстранили от соревнований.

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