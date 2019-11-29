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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Устюгов дисквалифицирован в спринте на первом этапе КМ в Руке

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский лыжник Сергей Устюгов прекратил борьбу в спринте на первом этапе Кубка мира на стадии четвертьфинала.

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Источник: Спорт РИА Новости

В первом забеге швед Оскар Свенссон стартовал раньше положенного и получил желтую карточку. Когда лыжники вернулись на старт, второй фальстарт допустил уже Устюгов и, по правилам FIS, был дисквалифицирован.

Первый этап Кубка мира проходит в финской Руке.

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