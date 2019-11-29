Устюгов дисквалифицирован в спринте на первом этапе КМ в Руке
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский лыжник Сергей Устюгов прекратил борьбу в спринте на первом этапе Кубка мира на стадии четвертьфинала.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский лыжник Сергей Устюгов прекратил борьбу в спринте на первом этапе Кубка мира на стадии четвертьфинала.
В первом забеге швед Оскар Свенссон стартовал раньше положенного и получил желтую карточку. Когда лыжники вернулись на старт, второй фальстарт допустил уже Устюгов и, по правилам FIS, был дисквалифицирован.
Первый этап Кубка мира проходит в финской Руке.