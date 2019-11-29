Фалла победила в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
В финале Фалла преодолела дистанцию за 3 минуты 7,09 секунды. Второй стала шведка Йонна Сундлинг (отставание — 2,33 секунды), тройку призеров замкнула американка Сэйди Бьорнсен (+2,77).
Россиянка Наталья Непряева завершила борьбу на стадии полуфинала. Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Ольга Царева, Лидия Дуркин, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева и Диана Головань не смогли преодолеть квалификацию.
Этап в Рука завершится в воскресенье.