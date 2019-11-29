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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фалла победила в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла выиграла спринтерскую гонку классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).

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Источник: Спорт РИА Новости

В финале Фалла преодолела дистанцию за 3 минуты 7,09 секунды. Второй стала шведка Йонна Сундлинг (отставание — 2,33 секунды), тройку призеров замкнула американка Сэйди Бьорнсен (+2,77).

Россиянка Наталья Непряева завершила борьбу на стадии полуфинала. Екатерина Смирнова, Алиса Жамбалова, Ольга Царева, Лидия Дуркин, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева и Диана Головань не смогли преодолеть квалификацию.

Этап в Рука завершится в воскресенье.

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