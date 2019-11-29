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17:03 (мск), источник: ТАСС

Российский лыжник Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии

ТАСС, 29 ноября. Россиянин Александр Большунов занял четвертое место в финале спринта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финской Руке.

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Источник: Reuters

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, который преодолел дистанцию за 2 минуты 39,47 секунды. Вторым стал его соотечественник Пол Голберг (+4,17), третьим — француз Ришар Жув (+4,62), 22-летний Большунов проиграл Клебо 5,24 секунды. Клебо одержал 17-ю победу в спринтах на этапах Кубка мира, что является новым рекордом, предыдущее достижение принадлежало шведу Эмилю Йонссону (16).

Россиянин Илья Семиков занял пятое место в первом полуфинале и не сумел попасть в финал. Сергей Устюгов был дисквалифицирован за второй фальстарт в первом четвертьфинале (первый, который не карается дисквалификацией, допустил швед Оскар Свенссон).

У женщин победу одержала норвежская спортсменка Майкен Касперсен Фалла (3.07,09). Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг (+2,33), третье — американка Сэйди Бьорнсен (2,77). Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, которая заняла четвертое место в полуфинале и не сумела пробиться в финал.

В субботу на этапе Кубка мира в Руке пройдут мужская гонка на 15 км классическим стилем с раздельного старта и женская гонка на 10 км классическим стилем с раздельного старта, в воскресенье состоятся гонки преследования (15 км у мужчин и 10 км у женщин).

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