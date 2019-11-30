Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров, победила Йохауг

Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров, победила Йохауг

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в соревнованиях на дистанции 10 километров классическим стилем.