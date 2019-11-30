Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров, победила Йохауг
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в соревнованиях на дистанции 10 километров классическим стилем.
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в соревнованиях на дистанции 10 километров классическим стилем.
Победила норвежка Тереза Йохауг. Второй стала финка Криста Пармакоски. Американка Сейди Бьорнсен боролась с Непряевой за третью позицию, но в итоге стала четвертой.
Рука (Финляндия)
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (К)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.47,5.
2. Криста Пармакоски (Финляндия) — отставание 30,1.
3. Наталья Непряева (Россия) — 44,4.
4. Сейди Бьорнсен (США) — 45,7.
5. Катерина Разимова (Чехия) — 46,7.
6. Рози Бреннан (США) — 57,9.
20. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.27,7.
29. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.48,1.
31. Лидия Дуркина (Россия) — 2.00,3.
36. Диана Головань (Россия) — 2.07,7.
42. Анна Жеребятьева (Россия) — 2.12,2.
48. Екатерина Смирнова (Россия) — 2.19,6.
54. Ольга Царева (Россия) — 2.29,9.