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14:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров, победила Йохауг

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в соревнованиях на дистанции 10 километров классическим стилем.

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Источник: Reuters

Победила норвежка Тереза Йохауг. Второй стала финка Криста Пармакоски. Американка Сейди Бьорнсен боролась с Непряевой за третью позицию, но в итоге стала четвертой.

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Рука (Финляндия)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (К)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.47,5.

2. Криста Пармакоски (Финляндия) — отставание 30,1.

3. Наталья Непряева (Россия) — 44,4.

4. Сейди Бьорнсен (США) — 45,7.

5. Катерина Разимова (Чехия) — 46,7.

6. Рози Бреннан (США) — 57,9.

20. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.27,7.

29. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.48,1.

31. Лидия Дуркина (Россия) — 2.00,3.

36. Диана Головань (Россия) — 2.07,7.

42. Анна Жеребятьева (Россия) — 2.12,2.

48. Екатерина Смирнова (Россия) — 2.19,6.

54. Ольга Царева (Россия) — 2.29,9.

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