Нисканен победил в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Рука
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Финский лыжник Ийво Нисканен одержал победу в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Финский лыжник Ийво Нисканен одержал победу в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).
В субботу Нисканен преодолел дистанцию за 35 минут 17,0 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (отставание — 13,0 секунды), тройку призеров замкнул еще один норвежец Эмиль Иверсен (+14,9). Российский лыжник Александр Большунов показал пятый результат (+43,8).
Этап в Рука завершится в воскресенье.