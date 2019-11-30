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16:49 (мск), источник: Sport24

Клэбо опередил Большунова на разделке в Финляндии. Это приговор для русского лыжника?

Но сегодня норвежцу и дико повезло.

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Источник: РИА "Новости"

В этом сезоне лыжники вроде бы остались без крупных турниров. Не будет ни Олимпиады, ни чемпионата мира. Но внимание к этому виду спорта сейчас все равно запредельное. А как может быть по-другому, когда и у мужчин, и у женщин наш лыжник — реальный претендент на победу в Кубке мира?

Наталья Непряева в начале сезона статус одного из лидеров подтверждает. 30 ноября она выиграла бронзу в гонке с раздельным стартом на этапе в финской Руке. Спустя пару часов очередь блистать подошла к Александру Большунову, который накануне был четвертым в спринте, где победил король коротких дистанций норвежец Йоханнес Клэбо.

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В гонке на 15 км больше шансов изначально было у Саши. Он универсальнее своего скандинавского оппонента и длинные дистанции пробегает с большим успехом. Но сегодня выше оказался норвежец. Почему? Ему просто повезло.

Безоговорочно лучшим в субботу был хозяин трассы Иво Нисканен. Финн летел с космической скоростью и уверенно победил. Во второй части гонки рядом с ним шел Клэбо. Для лыжников важно бежать вместе, всегда есть возможность немного передохнуть, отсидевшись за спиной партнера. В итоге Нисканен притащил Йоханнеса на вторую позицию, которой норвежец должен быть рад больше, чем вчерашней победе в спринте.

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Большунов тоже шел неплохо и после шести километров держался вторым, уступая финну меньше десяти секунд. Но ближе к концу дистанции Сан Саныч капнул и стал откатываться назад. На финише наш лыжник оказался пятым с отставанием в 44 секунды.

В десятку заехали еще трое наших парней: Андрей Ларьков — шестой, Сергей Устюгов — девятый, Иван Якимушкин — десятый. Еще трое затерялись между вторым и третьим десятком: Илья Прошкин — 20-й, Артем Мальцев — 23-й, Андрей Мельниченко — 24-й. Хуже других Илья Семиков и Глеб Ретивых — 43-й и 52-й.

Стоит ли переживать из-за того, что Большунов проиграл главному сопернику в дистанционной гонке? Нет. Окажись Саша за спиной финна, все однозначно сложилось бы по-другому. Забеги с раздельным стартом — это своеобразная лотерея. Да и глупо быть в оптимальной форме в самом начале сезона. Впереди еще очень много гонок.

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«Я считаю, у Александра нет никаких проблем, у него сейчас еще не соревновательные кондиции, потому что человек после болезни решил, что он должен горы свернуть. Надо сейчас немножко отдохнуть, соревнования дадут ему возможность не так много тренироваться, как он это делал перед стартами, поэтому все в порядке. Зато он с хорошим фундаментом к началу сезона подошел. Мы видим только вторую гонку в этом сезоне, давайте пока не будем говорить, кто сильнее и чем сильнее. Впереди еще как минимум четыре месяца борьбы», — сказала после гонки в интервью Sport24 глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Лыжные гонки. Кубок мира. Рука (Финляндия). Мужчины. 15 км
1. Иво Нисканен (Финляндия) — 26:47,5
2. Йоханнес Хесфлот Клэбо (Норвегия) — +13,0
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +14,9…
5. Александр Большунов (Россия) +43,8
6. Андрей Ларьков (Россия) — +45,4
9. Сергей Устюгов (Россия) — +57,2
10. Иван Якимушкин (Россия) — +1:06,2…
20. Илья Порошкин (Россия) — +1:29,2…
23. Артем Мальцев (Россия) — +1:42,4
24. Андрей Мельниченко (Россия) — +1:47,0…
44. Илья Семиков (Россия) — + 2.28,2…
53. Глеб Ретивых (Россия) — +2.50,2.

Константин Лесик

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