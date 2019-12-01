Норвежки заняли весь подиум в гонке преследования в Руке. Непряева — 18-я

Норвежки заняли весь подиум в гонке преследования в Руке. Непряева — 18-я

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия) завершилась гонка преследования на 10 километров свободным стилем у женщин.