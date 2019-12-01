Клебо победил в гонке преследования свободным стилем на этапе КМ

Клебо победил в гонке преследования свободным стилем на этапе КМ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).