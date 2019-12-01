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14:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо победил в гонке преследования свободным стилем на этапе КМ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рука (Финляндия).

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Источник: РИА "Новости"

Клебо преодолел дистанцию за 35 минут 29,7 секунды. Вторым стал его соотечественник Эмиль Иверсен (+1,8 секунды), замкнул тройку лучших финн Ийво Нисканен (+11,1).

Лучшим из россиян стал Александр Большунов (+48,3), занявший пятое место.

Положение в гонке других представителей России: 10. Сергей Устюгов (+1.39,0), 11. Андрей Ларьков (+1.40,8), 18. Иван Якимушкин (+2.33,5), 20. Артем Мальцев (+2.41,0), 21. Илья Порошкин (+2.42,6), 22. Андрей Мельниченко (+2.44,9), 44. Илья Семиков (+4.06,5), 63. Глеб Ретивых (+6,04,5).

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