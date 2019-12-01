С таким Клэбо будет еще труднее. У России — лишь одна бронза на старте КМ

Источник: РИА "Новости"

А ведь еще сегодня утром, перед заключительными гонками этого мини-тура расклад сил выглядел куда оптимистичнее для России. В субботней разделке Наталья Непряева, долго замыкавшая первую пятерку, смогла прибавить на последних метрах и принесла нашей команде первое призовое место сезона. В споре за бронзу она на секунду опередила Сэйди Бьорнсен из США и на две — чешку Катерину Разымову, уступив только непробиваемой Терезе Йохауг и Кристе Пармакоски, которой просто повезло с жеребьевкой. Она стартовала в полуминуте перед Йохауг, и когда норвежка ликвидировала эту дистанцию, финка просто села ей на хвост и провисела за лидером до самого финиша.

В воскресенье Непряева ушла на дистанцию четвертой, всего в двух секундах от Пармакоски и в 11 позади Бьорнсен. Причем на тот момент американка возглавляла общий зачет Кубка мира, а россиянка была там второй, отставая лишь на 8 очков. Показалось, что Непряева и правда может побороться за Большой хрустальный глобус, как я предполагал еще несколько дней назад, но Ошибочка вышла — сегодня наша лыжница не преследовала-догоняла, а совершенно наоборот. Километра три Непряева еще держалась неподалеку от финки, а потом резко сдала и стала проваливаться все глубже и глубже. Финишную черту Наталья пересекла только 18-й.

Мужчины, к сожалению, разочаровали еще накануне. Александр Большунов в своей коронной вроде бы разделке классикой занял скромное пятое место. И если 43 секунды отставания от финского специалиста по таким же гонкам Иво Нисканена объяснить можно, то вот полминуты от Йоханнеса Клэбо — это уже серьезный звоночек. Остается надеяться, что Большунов еще не отошел от подготовительных нагрузок и должен прибавить в ближайшем будущем. Хотя очевидно и другое: летние тренировки с дистанционщиками взамен прежних спринтеров явно пошли Клэбо на пользу. И теперь справиться с рыжим норвежцем будет еще трудней.

Что в очередной раз подтвердилось в воскресенье.

Половину дистанции Клэбо удерживал тандем Нисканена с Эмилем Иверсеном на расстоянии 15−20 секунд, потом передумал и дал им себя достать, а на последнем подъеме, как всегда, убежал вперед и выиграл третью здешнюю гонку из трех возможных. Иверсен честно пытался зацепиться за соотечественника, но все-таки не сумел.

Большунов опять приехал пятым спустя три четверти минуты. Сергей Устюгов, стартовавший восьмым, замкнул первую десятку. В общем, ничего похожего на прошлогоднюю Руку, где наши обыгрывали норвежцев практически через раз. Но и, разумеется, никакой трагедии тоже не случилось, сезон едва начался. В следующие выходные в Лиллехаммере нас ждут два скиатлона и самое интересное эстафеты.

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Лыжи. Кубок мира. 1-й этап. Рука (Финляндия)

Женщины

Индивидуальная гонка 10 км. Классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) 26.47,5.

2. Криста Пармакоски (Финляндия) отставание 30,1.

3. Наталья Непряева (Россия) 44,4.

4. Сэйди Бьорнсен (США) 45,7.

5. Катерина Разымова (Чехия) 46,7.

20. Алиса Жамбалова (Россия) 1.27,7.

Гонка преследования 10 км. Свободный стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) 25.48,0

2. Хайди Венг (Норвегия) 1.11,3

3. Астрид Якобсен (Норвегия) 1.13,3

4. Сэйди Бьорнсен (США) 1.27,9

18. Наталья Непряева (Россия) 2.39,6

33. Яна Кирпиченко (Россия) 4.09,8.

Общий зачет Кубка мира

1. Тереза Йохауг (Норвегия) 311

2. Хайди Венг (Норвегия) 238

3. Астрид Якобсен (Норвегия) 216

13. Наталья Непряева (Россия) — 101.

Мужчины

Индивидуальная гонка 15 км. Классический стиль

1. Иво Нисканен (Финляндия) 35.17,0

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 13,0

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) 14,9

4. Дидрик Тонсет (Норвегия) 33,1

5. Александр Большунов (Россия) 43,8

6. Андрей Ларьков (Россия) 45,4

9. Сергей Устюгов (Россия) 57,2

10. Иван Якимушкин (Россия) 1.06,2.

Гонка преследования 15 км. Свободный стиль

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 35.29,7

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) 1,8

3. Иво Нисканен (Финляндия) 11,1

5. Александр Большунов (Россия) 48,3

10. Сергей Устюгов (Россия) 1.39,0

11. Андрей Ларьков (Россия) 1.40,8

18. Иван Якимушкин (Россия) 2.33,5.

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 324

2. Эмиль Иверсен (Норвегия) 283

3. Иво Нисканен (Финляндия) 228

5. Александр Большунов (Россия) 189

11. Сергей Устюгов (Россия) 96

12. Андрей Ларьков (Россия) — 94.

Тигай Лев