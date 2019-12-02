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2 декабря, источник: Lenta.Ru

Шведские лыжницы высмеяли массово забеременевших соперниц из России

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Карин Эрссон посмеялась над тем, что ряд российских спортсменок пропустит сезон-2019/2020 из-за беременности. Слова Эрссон приводит Expressen.

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Источник: Reuters

Лыжницы Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Елена Соболева и Татьяна Алешина последовали совету президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе пропустить сезон, в котором не будет крупных соревнований. Менеджер сборной Швеции, в свою очередь, отметила, что никогда не дала бы такого совета. «Наши спортсменки и не послушали бы его», — заметила Эрссон.

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По ее мнению, Вяльбе — представитель старой советской культуры, которую она привила и в сборной России. С ней согласилась олимпийская чемпионка Шарлотт Калла, которая признала, что пропуск сезона из-за беременности — это не по-шведски. Она отметила, что многие спортсменки желают завести семью, но не считают возможным совмещать это с соревновательным графиком.

Первый этап Кубка мира сезона-2019/2020 прошел в финской Руке. В шести гонках российские лыжницы завоевали одну медаль — Наталья Непряева стала третьей в гонке с раздельным стартом.

Белорукова и Седова — призерки Олимпийских игр и чемпионатов мира.

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Наталья Непряева: главная звезда лыжной сборной России
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