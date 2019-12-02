Шведские лыжницы высмеяли массово забеременевших соперниц из России
Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Карин Эрссон посмеялась над тем, что ряд российских спортсменок пропустит сезон-2019/2020
Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Карин Эрссон посмеялась над тем, что ряд российских спортсменок пропустит сезон-2019/2020
Лыжницы Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Елена Соболева и Татьяна Алешина последовали совету президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе пропустить сезон, в котором не будет крупных соревнований. Менеджер сборной Швеции, в свою очередь, отметила, что никогда не дала бы такого совета. «Наши спортсменки и не послушали бы его», — заметила Эрссон.
По ее мнению, Вяльбе — представитель старой советской культуры, которую она привила и в сборной России. С ней согласилась олимпийская чемпионка Шарлотт Калла, которая признала, что пропуск сезона
Первый этап Кубка мира сезона-2019/2020 прошел в финской Руке. В шести гонках российские лыжницы завоевали одну медаль — Наталья Непряева стала третьей в гонке с раздельным стартом.
Белорукова и Седова — призерки Олимпийских игр и чемпионатов мира.