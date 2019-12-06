Адвокат: МОК ложно утверждал о наличии доказательств вины Легкова

«Целостность доказательств является ценным активом. МОК отказал стороне защиты Легкова в предоставлении оправдательных доказательств, которые могли бы доказать невиновность спортсмена. МОК ложно утверждал о наличии убедительных доказательств вины. Преднамеренно или нет уже не важно», — говорится в заявлении.

Легков на Олимпиаде в Сочи завоевал золото в гонке на 50 километров и серебро в эстафете. МОК лишил Легкова медалей и пожизненно отстранил от Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил, однако впоследствии CAS отменил наказание спортсмена. МОК в июле 2018 года обжаловал решение CAS по Легкову, завершившему карьеру в апреле, в Федеральном суде Швейцарии. В январе Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию МОК на вердикт CAS, оправдавшего Легкова.