Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 км классикой + 15 км свободным стилем) на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 км классикой + 15 км свободным стилем) на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Большунов стал первым со временем 1 час 17 минут 42,4 секунды. Второе место занял норвежец Ханс Холунд (+2,2 секунды), третье — другой представитель Норвегии Эмиль Иверсен (+7,9).