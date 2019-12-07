Клебо, подвинься. Большунов идет!

Источник: РИА "Новости"

Лиллехаммер (Норвегия). Кубок мира.

Мужчины. Скиатлон, 15+15 км. 1. Александр Большунов (Россия) — 1:17.42,4. 2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — отставание 2,2. 3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 7,9. 4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 57,4. 5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 57,7. 6. Шур Рете (Норвегия) — 58,8… 8. Денис Спицов (Россия) — 1.06,6… 10. Сергей Устюгов (Россия) — 1.42,9… 14. Андрей Ларьков(Россия) — 2.59,0… 27. Илья Порошкин (Россия) — 3.44,1… 29. Евгений Белов(Россия) — 4.06,3… 32. Иван Якимушкин (Россия) — 4.36,9.



Женщины.

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 42.35,3. 2. Джессика Диггинс (США) — отставание 1.08,3. 3. Хейди Венг (Норвегия) — 1.19,1. 4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.30,6. 5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.31,1. 6. Шарлотта Калла (Швеция) — 1.31,2… 11. Наталья Непряева (Россия) — 2.29,6… 15. Лидия Дуркина(Россия) — 3.07,2… 20. Алиса Жамбалова (Россия) — 3.29,3… 24. Яна Кирпиченко (Россия) — 3.35,2… 30. Диана Головань (Россия) — 4.01,2… 37. Ольга Царева (Россия) — 4.35,8.

Скиатлон, зрелищный масс-старт, посреди которого спортсмены перепрыгивают из лыж для классики в коньковые, почему-то не жалуют. Странно, ведь по тактическим вариантам и драматизму это ярчайшая дисциплина. Вспомните хоть Пхенчхан-2018, когда из беспощадного завала в лидеры выбирались Денис Спицов и Симон Крюгер, или Зефельд-2019, где тройку призеров — Шур Рете, Александр Большунов, Мартин Сундбю — разделило 0,7. А россиянин вообще остался в 0,1 от золота.

Но скиатлонов в этом сезоне всего два. Один пройдет 25 января в Германии, второй завершился сегодня.

И это было шикарное зрелище.

Читайте также Клебо победил в гонке преследования свободным стилем на этапе КМ

Гениальная гонка

Уже к 7,5 км из 30 образовалась группа беглецов из восьми человек. Среди них — Большунов и Устюгов. И сразу четыре норвежца. Казалось, дело идет к знакомому исходу. Клебо будет отсиживаться за своими, выскакивая лишь на бонусных отсечках, а на финише включит турбо-режим — и ускачет от всех к очередной победе. Вплоть до 17 км этот сценарий казался наиболее вероятным.

А потом случился побег. Его инициаторами стали трое. Всем было, что доказывать.

— Ханс Христер Холунн. Тот самый ноунейм (на фоне остальных лыжников норвежской сборной), который убежал от всех на 50 км на чемпионате мира в Зефельде и сенсационно победил.

— Эмиль Иверсен. Безумно талантливый парень, который устал от насмешек. На прошлом ЧМ у него два золота, но оба в командных видах. А сколько раз Эмиль брал на себя роль оруженосца Клебо, жертвуя своими интересами в пользу звездного партнера — не счесть. Теперь Иверсену мало получать благодарности за лучшие роли второго плана, он рассчитывает на общий зачет Кубка мира.

— Александр Большунов. Русский медведь, как его любят величать норвежцы. В прошлом году он мешками загребал медали, но золота на главных стартах у него не было. Во многом — из-за тактики.

Юрий Бородавко не раз говорил с ним насчет того, что на трассе нужно быть хитрее. Но Большунову казалось неловким отсиживаться за чей-то спиной, когда он чувствовал в себе силы. Некоторые думали, что это не лечится — либо ты умеешь блефовать на лыжне, либо нет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eOVLaiVJ4iY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако сегодня Александр провел гонку просто гениально. Во-первых, этот побег. Во-вторых, он, в отличие от Иверсона, не дергался за бонусной мелочью, а выцеливал джекпот. В-третьих, всю дорогу первым номером работал кто-то из норвежцев, хотя даже заставить испанца что-то делать в сиесту — сложнее. В-четвертых, он не прозевал момент рывка Холунна в гору. Тогда как Эмиль с грустью смотрел, как эти двое от него убегают. В-пятых, россиянин просто уничтожил Ханс Христера на финишной прямой, отомстив тому за марафон в Зефельде.

Учитывая, что все это происходило в Лиллехаммере — на глазах главных фанатов лыж этой планеты, переоценить красоту первой в сезоне победы Большунова сложно.

Что касается остальных наших, то лишь на последних километрах накрыло Сергея Устюгова. Он всю дорогу держался в первой группе и, судя по всему, вкатывается в сезон.

Спицов — просто кремень. Все 30 км он догонял. То выбирался с дальних стартовых номеров, то в одиночку бежал за первой восьмеркой. Денис не сдавался до самого финиша. И это попадание в топ-10 дорогого стоит. Ларьков снова в первой пятнашке — наверяка завтра ему бежать в эстафете.

Сотня Йохауг

Интрига по части победы в женской гонке умерла уже через 5 мин после старта. Она, интрига, была не в том, кто победит. Тут все очевидно. Интересно было другое: как скоро Тереза Йохауг начнет отрываться. Во всех смыслах. Норвежка сегодня была нетерпелива. Уже на отсечке 2 км она везла лучшим лыжницам мира 13 секунд. После 5 км дистанции никто не видел даже спины Йохауг — преимущество Терезы зашкаливало за полминуты. На 11,3 км даже двукратной победительнице общего зачета Кубка мира Хейди Венг она «нарисовала» неприличные 1.21 преимущества. Что уж говорить об остальных. После финиша Йохауг с улыбкой и без всяких признаков усталости давала интервью, в котором говорила банальные слова по поводу своего юбилейного… сотого подиума на этапах Кубка мира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t4sldBSc3KE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российские надежды остались ровно на середине дистанции. К переобуванию Непряева держалась в группе лидеров, от второго места отставала на 12 секунд. Это рабочий вариант. Но пит-стоп россиянка провалила. Наталья долго не могла «защелкнуться» и следующая отсечка, которая была всего через 100 м, зафиксировала целых 27 секунд проигрыша Джессике Диггинс. Мини-провал на ровном месте, после которого борьба шла разве что за десятку. Непряева финишировала 11-й. Такой старт сезона не внушает оптимизма по поводу борьбы за тройку общего зачета Кубка мира. Пока Наталья выглядит тяжеловато.

Владимир Иванов