Клебо, подвинься. Большунов идет!
Александр сильно прибавил в тактике. Очень сильно.
Александр сильно прибавил в тактике. Очень сильно.
Лиллехаммер (Норвегия). Кубок мира.
Мужчины. Скиатлон, 15+15 км. 1. Александр Большунов (Россия) — 1:17.42,4. 2. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — отставание 2,2. 3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 7,9. 4. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 57,4. 5. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 57,7. 6. Шур Рете (Норвегия) — 58,8… 8. Денис Спицов (Россия) — 1.06,6… 10. Сергей Устюгов (Россия) — 1.42,9… 14. Андрей Ларьков(Россия) — 2.59,0… 27. Илья Порошкин (Россия) — 3.44,1… 29. Евгений Белов(Россия) — 4.06,3… 32. Иван Якимушкин (Россия) — 4.36,9.
Женщины.
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 42.35,3. 2. Джессика Диггинс (США) — отставание 1.08,3. 3. Хейди Венг (Норвегия) — 1.19,1. 4. Криста Пармакоски (Финляндия) — 1.30,6. 5. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1.31,1. 6. Шарлотта Калла (Швеция) — 1.31,2… 11. Наталья Непряева (Россия) — 2.29,6… 15. Лидия Дуркина(Россия) — 3.07,2… 20. Алиса Жамбалова (Россия) — 3.29,3… 24. Яна Кирпиченко (Россия) — 3.35,2… 30. Диана Головань (Россия) — 4.01,2… 37. Ольга Царева (Россия) — 4.35,8.
Скиатлон, зрелищный
Но скиатлонов в этом сезоне всего два. Один пройдет 25 января в Германии, второй завершился сегодня.
И это было шикарное зрелище.
Уже к 7,5 км из 30 образовалась группа беглецов из восьми человек. Среди них — Большунов и Устюгов. И сразу четыре норвежца. Казалось, дело идет к знакомому исходу. Клебо будет отсиживаться за своими, выскакивая лишь на бонусных отсечках, а на финише включит
А потом случился побег. Его инициаторами стали трое. Всем было, что доказывать.
— Ханс Христер Холунн. Тот самый ноунейм (на фоне остальных лыжников норвежской сборной), который убежал от всех на 50 км на чемпионате мира в Зефельде и сенсационно победил.
— Эмиль Иверсен. Безумно талантливый парень, который устал от насмешек. На прошлом ЧМ у него два золота, но оба в командных видах. А сколько раз Эмиль брал на себя роль оруженосца Клебо, жертвуя своими интересами в пользу звездного партнера — не счесть. Теперь Иверсену мало получать благодарности за лучшие роли второго плана, он рассчитывает на общий зачет Кубка мира.
Юрий Бородавко не раз говорил с ним насчет того, что на трассе нужно быть хитрее. Но Большунову казалось неловким отсиживаться за
Однако сегодня Александр провел гонку просто гениально.
Учитывая, что все это происходило в Лиллехаммере — на глазах главных фанатов лыж этой планеты, переоценить красоту первой в сезоне победы Большунова сложно.
Спицов — просто кремень. Все 30 км он догонял. То выбирался с дальних стартовых номеров, то в одиночку бежал за первой восьмеркой. Денис не сдавался до самого финиша. И это попадание в топ-10 дорогого стоит. Ларьков снова в первой пятнашке — наверяка завтра ему бежать в эстафете.
Интрига по части победы в женской гонке умерла уже через 5 мин после старта. Она, интрига, была не в том, кто победит. Тут все очевидно. Интересно было другое: как скоро Тереза Йохауг начнет отрываться. Во всех смыслах. Норвежка сегодня была нетерпелива. Уже на отсечке 2 км она везла лучшим лыжницам мира 13 секунд. После 5 км дистанции никто не видел даже спины Йохауг — преимущество Терезы зашкаливало за полминуты. На 11,3 км даже двукратной победительнице общего зачета Кубка мира Хейди Венг она «нарисовала» неприличные 1.21 преимущества. Что уж говорить об остальных. После финиша Йохауг с улыбкой и без всяких признаков усталости давала интервью, в котором говорила банальные слова по поводу своего юбилейного… сотого подиума на этапах Кубка мира.
Российские надежды остались ровно на середине дистанции. К переобуванию Непряева держалась в группе лидеров, от второго места отставала на 12 секунд. Это рабочий вариант. Но
Владимир Иванов