Сборная России по лыжным гонкам победила в эстафете на этапе КМ
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские лыжники завоевали золото и серебро в эстафете 4×7,5 километра на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские лыжники завоевали золото и серебро в эстафете 4×7,5 километра на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Лучший результат показали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов. Серебро выиграла команда в составе Андрея Ларькова, Ильи Семикова, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко.
На третьем месте финишировали норвежцы Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Шур Рёте и
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что российские лыжники показали фантастический результат.
«Просто супер! Ребята молодцы, выложились на все 100%. Всей команде огромное спасибо — спортсменам, тренерам, сервисменам и всем остальным», — сказала она по телефону.