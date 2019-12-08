Сборная России по лыжным гонкам победила в эстафете на этапе КМ

Лучший результат показали Иван Якимушкин, Евгений Белов, Илья Порошкин и Сергей Устюгов . Серебро выиграла команда в составе Андрея Ларькова, Ильи Семикова, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко.

«Просто супер! Ребята молодцы, выложились на все 100%. Всей команде огромное спасибо — спортсменам, тренерам, сервисменам и всем остальным», — сказала она по телефону.