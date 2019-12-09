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9 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Норвегия требует не допускать россиян на этапы Кубка мира по лыжам

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Рёсте требует не допускать россиян не только на чемпионаты мира, но и на этапы Кубка мира.

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Источник: РИА "Новости"

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник единогласно принял рекомендации независимого комитета по соответствию (CRC) и на четыре года отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Допуск получат только чистые атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага. При этом россияне были отстранены от турниров, которые попадают в категорию «major events».

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Я хочу быть предельно ясным в этом вопросе. Не должно быть разных правил для участия в чемпионате мира и Кубке мира. Правила должны быть едиными. Нужно посмотреть, как WADA формулирует свои критерии и позволяет ли оставлять это (допуск) на усмотрение отдельных международных федераций. В принципе я против коллективного наказания, но чаша уже переполнена.
Эрик Рёсте
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