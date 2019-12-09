Норвегия требует не допускать россиян на этапы Кубка мира по лыжам

Я хочу быть предельно ясным в этом вопросе. Не должно быть разных правил для участия в чемпионате мира и Кубке мира. Правила должны быть едиными. Нужно посмотреть, как WADA формулирует свои критерии и позволяет ли оставлять это (допуск) на усмотрение отдельных международных федераций. В принципе я против коллективного наказания, но чаша уже переполнена.

Эрик Рёсте глава Федерации лыжного спорта Норвегии