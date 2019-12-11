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11 декабря, источник: Известия

Олимпийский чемпион назвал унижением выступление без флага России

Лыжник Никита Крюков считает неприемлемым участие в соревнованиях без государственных символов России. По этой причине олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в 2018 году добровольно отказался от поездки на Игры. В Пхенчхан россиян допускали в качестве так называемых олимпийских атлетов из России с запретом на ношение и демонстрацию флага.

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Источник: РИА "Новости"

«Я остаюсь при своей точке зрения, ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом — это унижение. Сейчас это всё уже, так сказать, расплывается. Непонятно, почему за четыре года мы не смогли сделать никакие правильные выводы или наладить систему. Плюс не хотят пускать людей из-за проб пяти-шестилетней давности. За это уже понесли наказание, поехали в Корею без флага, и сейчас продолжается то же самое. Не вяжется в голове тот порядок, который наводит WADA», — сказал Крюков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

В понедельник, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства утвердил санкции за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории за период с 2011 по 2015 год, который попал под подозрение при расследовании о допинговой программе до и после зимней Олимпиады в Сочи — 2014. Для России введен запрет на четырехлетнее выступление и проведение крупных международных турниров уровня Олимпийских игр и чемпионатов мира. Российские спортсмены могут отбираться на них при доказательстве непричастности к любым нарушениям антидопинговых правил в качестве нейтральных атлетов (без названия страны, ее флага и гимна).

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«Мы, спортсмены, как солдаты — бежим, бьемся на соревнованиях, если успешно — даем медали. С нас спрашивают по результатам. Вот так же хочется и с чиновников и руководителей спросить за их результат», — подчеркнул Крюков.

При этом спортсмен предпочел обойтись без конкретных имен. После решения WADA у ответчика — Российского антидопингового агентства (РУСАДА) — есть 21 день для принятия санкций или апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Наблюдательный совет РУСАДА соберется 19 декабря, пока российские спортивные власти обсуждают подачу иска в CAS.

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