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13:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.

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Источник: РИА "Новости"

9 декабря исполком агентства единогласно проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. Рёсте поддержал решение, но при этом заявил, что считает Кубок мира столь же важным турниром, как и чемпионат мира, в связи с чем призвал распространить дисквалификацию российских спортсменов и на кубковые соревнования.

Позднее Рёсте позвонил президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе и тренеру сборной России Маркусу Крамеру и лично принёс извинения за свои высказывания.

«Да, да, он извинился», — приводит слова Вяльбе TV2.

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