Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

9 декабря исполком агентства единогласно проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. Рёсте поддержал решение, но при этом заявил, что считает Кубок мира столь же важным турниром, как и чемпионат мира, в связи с чем призвал распространить дисквалификацию российских спортсменов и на кубковые соревнования.