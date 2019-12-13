Назван состав сборных России по лыжным гонкам на этап КМ в Давосе

Этап пройдет 14—15 декабря. В субботу в спринте у мужчин выступят Александр Большунов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Андрей Собакарев, у женщин — Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Христина Мацокина, Ольга Кучерук, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина, Ольга Царева.
На следующий день в гонке с раздельным стартом на 10 км выступят Дуботолкина, Непряева, Царева, Смирнова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко.
В гонке с раздельным стартом на 15 км участие примут Большунов, Устюгов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Илья Порошкин.