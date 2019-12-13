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15:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Назван состав сборных России по лыжным гонкам на этап КМ в Давосе

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на своей странице в Instagram опубликовала составы команд на этап Кубка мира в швейцарском Давосе.

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Этап пройдет 14—15 декабря. В субботу в спринте у мужчин выступят Александр Большунов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Андрей Собакарев, у женщин — Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Христина Мацокина, Ольга Кучерук, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина, Ольга Царева.

На следующий день в гонке с раздельным стартом на 10 км выступят Дуботолкина, Непряева, Царева, Смирнова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко.

В гонке с раздельным стартом на 15 км участие примут Большунов, Устюгов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Илья Порошкин.

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